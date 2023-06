Iga Swiatek brilliert mit dominaten Zahlen

Iga Swiatek dominiert seit einiger Zeit das Frauentennis. Die Weltranglistenerste unterstreicht das aktuell neben der spielerischen Komponente auch mit besonderen Statistiken.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 12:45 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek krönte sich in Paris zur vierfachen Grand-Slam-Siegerin.

Im Tennis hat alles zwei Seiten. Der Court sowieso, aber natürlich auch die Gefühlswelt von Profis, wenn am Ende eines Matches beide Kontrahenten ans Netz zum Handshake gehen. Beim Matchende in Bad Homburg zwischen Iga Swiatek und Tatjana Maria waren nach dem 6:0 im dritten Satz die Seiten klar verteilt. Bei der aktuell besten deutschen Spielerin waren die Gefühle sicherlich eher negativ behaftet.

Ein Gefühl, das Iga Swiatek aktuell kaum mit dem Tenniscourt verbinden sollte. In 35 von 41 Matches in diesem Jahr verließ die Polin den Platz als Siegerin. Neben ihrem Titel bei den French Open, ihre insgesamt vierte Grand-Slam-Trophäe, hob sie zwei weitere Pokale im laufenden Kalenderjahr in die Höhe.

Doch auch andere Zahlen unterstreichen ihre Dominanz und die gefestigte Rolle als Branchenprimus. Eben jenes 6:0 im dritten Satz gegen Maria war der 15. Satz in 2023, den die 22-jährige mit diesem Ergebnis beendete. Zuletzt gelang das Martina Hingis in den Jahren 2000 und 2001. Swiatek gewinnt also nicht nur Matches, sondern diese auch gerne sehr deutlich und stringent. So wie es eben Tajana Maria zu spüren bekam.

Außerdem hat Swiatek insgesamt 65 Wochen die Spitze der Weltrangliste bekleidet. Damit ist sie unter den Aktiven die Spielerin mit den meisten Wochen auf Platz eins, Simona Halep stand in ihrer Karriere 64 Wochen auf dem vordersten Platz. Der absolute Rekord ist für Iga Swiatek noch weit entfernt. Steffi Graf stand in ihrer Tennislaufbahn 377 Wochen ganz oben. Dafür müsste Iga Swiatek also noch knapp sechs weitere Jahre an der Spitze bleiben.