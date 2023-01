Iga Swiatek verpasst Generalprobe für Australian Open

Iga Swiatek wird aufgrund einer Schulterverletzung nicht am WTA-500-Turnier in Adelaide teilnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 07.01.2023, 09:50 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek legt den Fokus auf die Australian Open

Erst die Absage von Carlos Alcaraz, nun zumindest Fragezeichen hinter Iga Swiatek: Das erste Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres könnte ohne die beiden Weltranglistenersten stattfinden. Die 21-jährige Polin Swiatek sagte ihre Teilnahme am anstehenden WTA-Event in Adelaide wegen Beschwerden an der rechten Schulter ab, es ist die Generalprobe für die am 16. Januar beginnenden Australian Open.

Am Freitag hatte Swiatek, amtierende Siegerin der French Open und der US Open, beim United Cup für Polen ein 2:6 und 2:6 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula kassiert und am Ende bittere Tränen vergossen.

Pegula sagte ihre Teilnahme in Adelaide nach dem Finaleinzug der USA beim United Cup ebenfalls ab. Dennoch kann sich das Teilnehmerfeld in der Küstenstadt sehen lassen: Mit Ons Jabeur, Caroline Garcia, Daria Kasatkina und Veronika Kudermetova sind vier Top-Ten-Spielerinnen am Start.

Das Einzel-Tableau in Adelaide