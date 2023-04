Iga Swiatek würde Mikaela Shiffrin wie ein Familienmitglied begrüßen

Wenn die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die erfolgreichste Skifahrerin aller bisherigen Zeiten, Mikaela Shiffrin, auf Instagram miteinander plaudern, sollte man getrost genau hinhören.

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 08:40 Uhr

© Getty Images Zwei, die sich verstehen: Mikaela Shiffrin und Iga Swiatek

Kaum zu glauben, aber wahr: Wiewohl sich Mikaela Shiffrin und Iga Swiatek immer öfter ihrer gegenseitigen Bewunderung versichern, persönlich getroffen haben sich die beiden noch nie. Da müssen dann wenigstens die sozialen Medien herhalten, so wie am Mittwoch, als sich die Weltranglisten-Erste aus Polen und der US-amerikanische Ski-Superstar bei Instagram austauschten.

Nun ist es ja nicht so, dass Shiffrin noch nie bei einem der großen Tennisturniere persönlich am Start gewesen wäre. 2018 etwa machte sie in Roland Garros Station, feuerte im Endspiel Rafael Nadal an, der damals gegen Dominic Thiem den Titel holte. In jenem Jahr war Iga Swiatek allerdings erst eine große Tennishoffnung. Heutzutage firmiert sie als dreimalige Major-Siegerin.

Und die Polin zeigte sich auch als große Humoristin: Nachdem Shiffrin angemerkt hatte, dass es ihr Traum sei, während des Wimbledon-Turniers vorbeizuschauen, schlug Swiatek vor, dass dieser Besuch bitte besser in Woche eins erfolgen solle. Weil sie in der zweiten womöglich gar nicht mehr dabei sei.

© Instagram Mikaela Shiffrin und Iga Swiatek bei ihrem Chat bei Instagram

Swiatek mit Comeback beim Porsche Tennis Grand Prix

Das wäre in Roland Garros schon wahrscheinlicher. Oder, wenn es noch einfacher gehen soll: Wie wäre es mit einer Visite beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, der ab dem 17. April ausgetragen wird? Dort will Iga Swiatek übrigens ihr Comeback geben - nachdem sie wegen einer Rippenverletzung in Miami nicht antreten konnte.

Aber egal, wo sich die beiden Ausnahmesportlerinnen im Tenniszirkus treffen werden, es wird vor Herzlichkeit nur so schäumen: „Wir werden Dich wie ein Familienmitglied begrüßen“, so Iga Swiatek zu Mikaela Shiffrin.