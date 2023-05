Iga Świątek zieht mühelos ins Halbfinale ein

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist beim WTA-Turnier in Madrid ohne größere Probleme ins Halbfinale eingezogen. Beim 6:0 und 6:3 gegen Petra Martic zeigte die Polin über weite Strecken eine bärenstarke Leistung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 22:06 Uhr

Ein Zeichen besonderer Klasse ist, dass man zwei Gänge runterschaltet und seine Gegnerin immer dominiert. So geschehen im Viertelfinale beim WTA-Turnier in Madrid. Iga Swiatek war im ersten Satz gegen die Kroatin Petra Martic derart überlegen, dass sie im zweiten Satz in den Engergiesparmodus schalten konnte und dennoch souverän als Siegerin vom Platz ging. 6:0 und 6:3 hieß es am Ende für die Top-Favoritin und Weltranglisten-Erste.

Besonders kurios; Im ersten Satz machte Martic nur einen einzigen Punkt bei ihrem eigenen Service. Im Halbfinale trifft Swiatek nun auf die an Position zwölf Veronika Kudermetova aus Russland.