Indian Wells: Andy Murray und Kim Clijsters starten erneut mit Wildcards

Andy Murray und Kim Clijsters haben für das Combined-Event in Indian Wells direkten Zugang ins Hauptfeld erhalten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.10.2021, 06:44 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Andy Murray kämpft nach wie vor um die Rückkehr unter die besten einhundert Spieler der Welt, auch wenn die Top 100 per se nicht das Ziel des Schotten sind. Vielmehr geht es ihm darum, nicht direkt zu Beginn eines Turniers gegen die absolute Spitze antreten zu müssen. Und sicher auch darum, sich direkt, also über das Ranking, für die größeren Turniere zu qualifizieren.

Aktuell ist Murray noch in den meisten Fällen auf Wildcards angewiesen, als ehemaliger Weltranglisten-Erster sind diese für ihn auch meist gerne hinterlegt. So auch in Indian Wells: Das Masters-Turnier in der kalifornischen Wüste startet in dieser Woche - mit Murray.

Neben ihm erhalten auch US-Open-Überraschung Jenson Brooksby, Holger Rune, Jack Sock und Zachary Svajda direkten Zugang ins Hauptfeld.

WTA Indian Wells: Clijsters und Raducanu mit Wildcard dabei

Ähnlich wie Murray geht es auch Kim Clijsters: Die Belgierin hat allerdings erst kleine Comebackschritte gewagt, erst vier Spiele seit dem Frühjahr 2020 absolviert, corona- und verletzungsbedingt. Die dreifache Majorsiegerin wartet noch auf ihren ersten Sieg, bislang hat sie alle vier Matches verloren, zuletzt in der vergangenen Woche in Chicago gegen Su-Wei Hsieh.

Prominentester Name neben Clijsters ist Emma Raducanu: Die US-Open-Siegerin ist tatsächlich noch auf eine Wildcard angewiesen, weil das Entry-Ranking sechs Wochen vor Turnierstart gilt, da stand die Britin noch außerhalb der Top 100. Neben Clijsters und Raducanu sind auch Claire Lu, Catherine McNally, Katie Volynets, Elsa Jacquemot, Katrina Scott und Ashlyn Krueger im Hauptfeld dabei.