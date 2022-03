Indian Wells: Anisimova gewinnt Blitzturnier - und spendet für die Ukraine

Amanda Anisimova hat am Dienstagabend in Indian Wells ein Tiebreak-Turnier, an dem prominente acht WTA-Profis teilnahmen, gewonnen. Einen Teil ihres Preisgeldes wird die US-Amerikanerin an die Ukraine-Hilfe spenden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2022, 08:12 Uhr

© Getty Images Die Siegerin sehen wir ganz rechts: Amanda Anisimova

Die Hauptbühne im Tennis Paradise in Indian Wells hat am Dienstagabend den Frauen gehört: Aryna Sabalenka, Simona Halep, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Paula Badosa, Leylah Fernandez, Ons Jabeur und Amanda Anisimova matchten sich bei einem Blitz-Turnier, in dem jeweils nur ein Tiebreak bis zehn gespielt wurde.

Den „Titel“ holte sich am Ende Anisimova, die bei den Australian Open mit ihrem Sieg gegen Osaka eine kleine Überraschung geliefert hatte. Anisimova gewann das Endspiel gegen Sakkari mit 10:7. Die Kürze der Matches käme ihr entgegen, erklärte die 20-Jährige nach dem Finale. Um aber auch gleich eine ernstere Note anzuschlagen. Sie werde einen Teil ihrer Siegesprämie über 150.000.- US Dollar an die Ukraine-Hilfe spenden. „Jeder Tag bringt extrem traurige Nachrichten. Wir sind hier und haben genießen das, aber es ist nicht einfach.“

Die Erlöse der Veranstaltung gingen am Internationalen Frauentag übrigens an lokale Organisationen, die sich für Belange von Frauen einsetzen.