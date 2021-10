Indian Wells: Katerina Siniakova gewinnt gegen Clijsters - nun wartet Angelique Kerber

Katerina Siniakova hat Kim Clijsters bei ihren Comebackbemühungen kein Erfolgserlebnis gegönnt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2021, 09:23 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova, Kim Clijsters

Siniakova gewann mit 6:1, 2:6 und 6:2 - Clijsters bleibt damit auch im fünften Match nach ihrer Rückkehr auf den Matchcourt ohne Sieg.

Clijsters zeigte - wie auch in den vergangenen Spielen - immer wieder phasenweise starkes Tennis, konnte aber in Sachen Konstanz nicht das komplette Match mitgehen. "Alles in allem erlebe ich Momente, in denen ich mich richtig gut auf dem Platz fühle. Aber auch Momente, in denen ich spüre, dass ich zu inkonstant bin", sagte Clijsters. Das sei Teil des Prozesses, das wisse sie. "Ich versuche, das jedes Mal besser zu machen, wenn ich spiele."

Clijsters hat nun in vier ihrer fünf Comebackmatches gegen teils starke Konkurrenz jeweils einen Satz gewonnen - fehlt nur noch der erste Sieg.

Siniakova machte durch ihren Einzug in die zweite Runde ein Duell gegen Angelique Kerber klar.

Emma Raducanu trifft auf Sasnovich

Ihre Auftaktspiele gewonnen haben unter anderem auch Ajla Tomljanovic, Alison Riske, Amanda Anisimova, Viktorija Golubic und Anastasia Sevastova.

Auch Aliaksandra Sasnovich hat ihr Erstrundenspiel erfolgreich gestaltet, sie ist damit die Gegnerin von US-Open-Siegerin Emma Raducanu im ersten Match seit ihrem Sensationssieg in New York.

Zum Einzel-Draw in Indian Wells