Indian Wells: Kerber mit Comeback-Sieg, Muguruza schon raus

Angelique Kerber hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells mit einem glänzenden Comeback die dritte Runde erreicht. Mit Garbine Muguruza musste sich dagegen schon eine Mit-Favoritin auf den Titel verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2022, 08:21 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat in Indian Wells ein starkes Comeback hingelegt

Der vierte Matchball von Angelique Kerber hat dann gesessen, Gegnerin Qinwen Zheng legte eine Rückhand ins Aus. Ein passender Schlusspunkt für ein Match, das die Chinesin beim Stand von 4:1 im dritten Satz eigentlich schon gewonnen hatte. Aber auch in ihrer späten Schaffensphase sind die Comeback-Qualitäten von Kerber nie zu unterschätzen. Die dreimalige Major-Siegerin holte sich die letzten fünf Spiele des Matches, gewann mit 6:2, 5:7 und 6:4.

Nächste Gegnerin von Kerber wird Daria Kasatkina sein, die biem 6:4, 4:6 und 7:5 gegen Katie Volynets aber auch alle Hände voll zu tun hatte.

Bereits ausgeschieden ist dagegen Garbine Muguruza, die nach dem Gewinn der WTA-Finals im vergangenen Herbst eigentlich mit viel Schwung in die Saison 2022 gekommen war. Muguruza startete gegen Alison Riske stark, ließ dann aber noch stärker nach und verlor mit 6:0, 3:6 und 1:6. Dabei führte die Spanierin im zweiten Durchgang bereits mit 3:0. Ebenfalls nicht mehr dabei ist Belinda Bencic, die gegen Kaia Kanepi mit 4:6 und 3:6 unterlag.

Gauff am Geburtstag gegen Halep

Das Comeback von Karolina Pliskova war nach einem Match vorerst schon wieder beendet: Pliskova, die wegen einer Verletzung am Handgelenk erst in Indian Wells wieder in den Tenniszirkus einsteigen konnte, verlor gegen Danke Kovinic mit 6:2, 5:7 und 4:6. Weiter im Rennen ist dagegen Iga Swiatek, die zuletzt in Doha den dortigen 1000er-Titel geholt hatte. Swiatek besiegte Anhelina Kalinina mit 5:7, 6:0 und 6:1. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Emma Raducanu. Die US-Open-Gewinnerin von 2021 gewann gegen Caroline Garcia mit 6:1, 3:6 und 6:1.

Cori Gauff schließlich hat für ihren morgen anstehenden 18. Geburtstag ein spannendes treffen klargemacht. Gauff besiegte ihre Landsfrau Claire Liu mit 6:1 und 7:6 (4) und spielt nun gegen Simona Halep, die gegen Ekaterina Alexandrova in drei Sätzen erfolgreich blieb.

