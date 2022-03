Indian Wells: Kracher Osaka gegen Stephens in Runde eins

Mit Naomi Osaka und Sloane Stephens treffen zwei ehemalige US-Open-Siegerinnen in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. An Position eins startet Barbora Krejcikova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 11:55 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat in Indian Wells bereits in Runde eins ein hartes Los gezogen

Etwas mehr als eine Woche ist es her, da hat Sloane Stephens in Guadalajara erstmals seit 2018 wieder als Turniersiegerin auf der WTA-Tour angeschrieben. Beim 1000er-Event in Indian Wells kommt auf die US-Open-Siegerin von 2017 nun schon in Runde eins eine formidable Aufgabe zu: Stephens trifft nämlich auch Naomi Osaka, die sich in Flushing Meadows zu ihrer unmittelbaren Nachfolgerin kürte. Und 2020 noch einen zweiten Titel bei den US Open holte. Stephens und Osaka gehen ungesetzt in das Turnier, die Siegerin bekommt es in Runde zwei mit Veronika Kudermetova zu tun.

Die Russin hat wie alle Gesetzten zu Beginn ein Freilos erhalten. Wie auch Angelique Kerber, die als Nummer 15 auf die Siegerin der Partie zwischen Vera Zvonareva und Qinwen Zheng wartet.

Ganz oben im Tableau residiert nach der Absage von Ashleigh Barty Barbora Krejcikova. Die Tschechin könnte im Achtelfinale entweder auf Simona Halep oder Cori Gauff treffen.

Pliskova kehrt zurück, Andreescu fehlt weiterhin

Zurückmelden wird sich Karolina Pliskova, die den Beginn der Spielzeit 2022 aufgrund einer Handverletzung versäumt hatte. Die Tschechin spielt gegen die Siegerin der Partie zwischen Danka Kovinic und Jil Teichmann. Weiterhin fehlen wird dagegen Bianca Andreescu, die 2019 im Tennis Paradise gewinnen konnte.

Vorjahressiegerin Paula Badosa startet als Nummer fünf, auf die Spanierin könnte als erste große Hürde im Achtelfinale die wiedererstarkte Jelena Ostapenko warten.

