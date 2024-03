Indian Wells: Raonic wirft das Handtuch, Rune kampflos weiter

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells konnte Milos Raonic zu seinem Zweitrundenmatch gegen Holger Rune nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 22:02 Uhr

© Getty Images Milos Raonic konnte gegen Holger Rune nicht antreten

So blöd kann es laufen: Da freuen sich die Tennisfans auf ein Duell zwischen Rafael Nadal und Milos Raonic in der ersten Runde von Indian Wells. Nadal kann aber nicht antreten, Raonic schlägt daraufhin den Lucky Loser Sumit Nagal. Und hat eigentlich gleich das nächste Schlagerspiel vor der Brust, nämlich gegen Holger Rune. Aber nun ist es der Kanadier, der zurückziehen muss. Womit Rune nach einem Freilos ohne einen einzigen Ball geschlagen zu haben schon in der dritten Runde steht. Dort trifft er entweder auf Lorenzo Musetti oder Denis Shapovalov.

Zwei Franzosen qualifizierten sich auf sportlichem Weg: Dubai-Champion Ugo Humbert schlug Patrick Kypson aus den USA mit 6:4 und 6:4. Und Adrian Mannarino hatte beim 6:1 und 6:2 gegen Tomas Machac überhaupt keine Probleme. Mannarino wartet auf entweder Grigor Dimitrov oder Landsmann Alexandre Muller. Für HUmbert geht es entweder gegen Tommy Paul oder Alex Michelsen.

