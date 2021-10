Indian Wells: Soziale Medien werden von FBI genau überprüft

Aufgrund der immer zahlreicher werdenden Missbräuche von sozialen Medien gegenüber Spitzenspieler:innen ist nun das FBI gefordert.

© Getty Images Beim Combined-Event in Indian Welles ist das FBI vor Ort.

Das Combined-Event in Indian Wells ist bereits in vollem Gange, bis 17. Oktober werden sich sowohl die besten Tennis-Damen als auch -Herren die gelben Filzkugeln um die Ohren pfeffern. Nicht nur der Termin des „fünften Grand-Slam-Turnier des Jahres“, das im Normalzustand Anfang März über die Bühne geht, ist 2021 anders. Eine weitere Besonderheit der diesjährigen Ausgabe ist, dass das FBI (Federal Bureau of Investigation) auf der ausladenden Anlage in der kalifornischen Wüste zugegen ist.

Morddrohungen & Co.

Grund dafür ist, dass sich die WTA und die ATP gemeinsam entschlossen haben, die staatliche Sicherheitsbehörde zu bitten, die besonders in den USA immer häufiger auftretenden Fälle von Missbrauch von sozialen Medien gegenüber Tennisspieler:innen zu überwachen und zu bekämpfen. Dies bestätigten die Spielervertretungen auch mittels offizieller Pressaussendung.

Viele Spieler:innen hatten sich in den letzten Wochen und Monaten an die internationalen Dachverbände gewandt, da die grenzüberschreitenden Attacken gegen ihre Person auf facebook, Instagram & Co. immer mehr werden. So hatte sich etwa Madison Keys kürzlich öffentlich darüber beklagt, wie viele Anfeindungen sie täglich erhalten würde. Neben schweren Beleidigungen geht es dabei auch um Morddrohungen.