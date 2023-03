Indian Wells: Spaßfaktor Doppel - zumindest für zwei Kanadier

Nicht alle Einzelasse, die sich in Indian Wells auch beim Doppel eingetragen hatten, konnten den Donnerstag erfolgreich abschließen. Aber zwei gute Kumpels sehr wohl.

© Getty Images Gute Laune in Indian Wells: Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov haben gemeinsam den ATP Cup und im vergangenen Herbst auch den Davis Cup gewonnen, gemeinsame Doppel-Auftritte der beiden Kanadier auf der ATP-Tour sind indes selten. Und also feiern die beiden diese Gelegenheiten umso mehr. Wie etwa am Donnerstagabend, als sich Auger-Aliassime und Shapovalov gegen Holger Rune und Ben Shelton keine Blöße gaben. In einem Match, das allen vier Beteiligten offenkundig ziemlich viel Spaß bereitete.

Nicht ganz so lustig hatten es Andrey Rublev und Karen Khachanov, ebenfalls zwei Einzel-Experten, die im Gegensatz zu Auger-Aliassime/Shapovalov aber öfter als Duett auftreten. Die russische Combo musste sich Kevin Krawietz und Fabrice Martin glatt geschlagen geben.

Zverev schon raus

Immer gute Laune herrscht eigentlich zwischen Marcelo Melo und Alexander Zverev. Da wird auch das doch recht deutliche 3:6 und 1:6 gegen die an Position eins gesetzten Wesley Koolhof und Neal Skupski nichts ändern.

Für die Überraschung des Tages sorgten neben Lucas Miedler und Cameron Norrie, die gegen Hugo Nys und Jan Zielinski gewannen, aber wohl Grigor Dimitrov und Hubert Hurkacz. Die warfen nämlich mit Rajeev ram und Joe Salisbury die Nummer zwei aus dem Tableau.

