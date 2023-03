Indian Wells: Wildcards für Sofia Kenin und Yibing Wu

Am Samstag wurden die restlichen Wildcard-Vergaben für das Combined-Event in Indian Wells öffentlich gemacht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 20:38 Uhr

© Getty Images Unter anderem wurde Australian Open Siegerin Sofia Kenin mit einer Wildcard für Indian Wells bedacht

Dass Dominic Thiem, der das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells 2019 im Endspiel gegen Roger Federer gewinnen konnte, mit einer Freikarte für den Hauptwettbewerb ausgestattet wurde, haben wir bereits vor geraumer Zeit berichtet. Am Samstag wurden nun auch die restlichen Wildcard-Vergaben für das hochdotierte Combined-Event in der kalifornischen Wüste kundgetan.

Da wäre beim WTA-Tour-1000-Hauptfeld zunächst die Australian-Open-Championesse von 2020 Sofia Kenin zu nennen. Die 24-jährige US-Amerikanerin mit russischen Wurzeln liegt nach verletzungs- und krankheitsgeplagten Saisonen nur noch auf Position 149 der Damen-Charts. Weiters darf sich die Ukrainerin Dayana Yastremska über einen einfachen Zugang zum Main-Draw der BNP Paribas Open freuen. Ebenso fix dabei Ann Li und jungen Lokalmatadorinnen Emma Navarro, Caty McNally, Katie Volynets, Peyton Stearns und die 21-jährige Elizabeth Mandlik.

Chinese Yibing Wu auch fix im Hauptfeld

Selbstverständlich wird auch bei der Männer-Konkurrenz auf heimische Athleten gesetzt: Ex-Weltranglisten-Achter Jack Sock wurden ebenso Wildcard-Ehren zuteil wie Brandon Holt und dem 24-jährigen Alex Kovacevic. Interessant auch die Freikarte für den Chinesen Yibing Wu, der Mitte Februar als erster Chinese ein ATP-Tour-Event für sich entscheiden konnte - der 23-Jährige bezwang beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Dallas den Lokalmatador und Servicespezialisten John Isner in einer unfassbar engen Partie mit 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (12).