Ist die Saison für Nike schon zu Ende?

Kleidung und das damit verbundene Sponsoring sind ein nicht ganz unwichtiger Teil des Tennissports. Bei den Nitto ATP Finals fällt jedoch auf, dass eine Marke nicht mitzieht.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 16.11.2022, 15:38 Uhr

© Getty Images Rublev noch im US-Open Look

Die acht Spieler, die sich dieses Jahr für die inoffizielle Weltmeisterschaft qualifizieren konnten, sind von vier Marken gesponsort – Nike, Adidas, Yonex und Lacoste. Wenn man einen Blick auf die Spieler wirft, springt einem sofort das einem Laubfrosch ähnelnde Outfit Djokovics ins Auge. Lacoste hat sich, genauso wie Adidas und Yonex (hier nur durch Casper Ruud vertreten) etwas Neues einfallen lassen.

Änderung des Designs

Adidas Design erinnert stark an eine Kollektion, die zwar nach den US Open benannt ist, aber nach diesen getragen wurde. Yonex hat sich für ein starkes Rot entschieden und Lacoste bei Medvedev für sein klassisches Blau. Bei Djokovic und Nadal sind Auffälligkeiten zu erkennen. Der Djoker probiert den Mono-Colour-Look aus und auch Nadals eigene Kollektion strahlt in einem grün-gelb. Nur behält Nike seine US-Open Kollektion dieses Jahres bei (siehe Rublev, Fritz).

Nebensache

Klar, könnte man in die Kleidungsaustattung nun hineininterpretieren, dass die Nitto ATP Finals für Nike keinen Grund für eine neue Kollektion darstellen. Aber da Profitennisspieler und -spielerinnen heutzutage für fast jedes Turnier mit neuer Kleidung ausgestattet werden, kann man auch mal Ressourcen einsparen.