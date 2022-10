tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Italian excellence: Gewinnt mit Lavazza 1 x 2 VIP-Tickets für den 29. Oktober für die Erste Bank Open in Wien!

Ihr wollt die Erste Bank Open 2022 live erleben, Weltklassetennis aus nächster Nähe verfolgen und dabei euch mit eurer liebsten Kaffeespezialität verwöhnen lassen? Dann macht jetzt mit - denn Lavazza verlost 1 x 2 VIP-Tickets für Samstag, den 29.10.2022!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 10:47 Uhr

© Lavazza

Ab dem 24. Oktober 2022 ist wieder großes Tennis in der Wiener Stadthalle angesagt, bei den Erste Bank Open! Daniil Medvedev hat gemeldet, ebenso Stefanos Tsitsipas und die Top-Ten-Kollegen Taylor Fritz, Andrey Rublev und Cameron Norrie. Dazu Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Frances Tiafoe... und natürlich ist auch der österreichische Superstar im Tennis schlechthin dabei: Dominic Thiem.

Thiem hat zuletzt wieder ordentlich die Kugel getroffen nach dem beschwerlichen Comeback - ein dreiviertel Jahr war der Lichtenwörther zuvor aufgrund seiner Handgelenksprobleme ausgefallen. In Wien steht Thiem mithilfe seines Protected Rankings (Platz 6) im Hauptfeld.

Ob er schon wieder um den Titel mitspielen und nach 2019 seinen zweiten Wien-Sieg feiern kann? Das könnt ihr live erleben! Mit Lavazza habt ihr die Chance, am Halbfinal-Samstag (29.10.2022) live in der Wiener Stadthalle euren Helden zuzuschauen!

Und so gewinnt ihr!

Die italienische Traditionsmarke Lavazza ist schon zum sechsten Mal offizieller Sponsor der ERSTE BANK OPEN. Macht mit und genießt einen nachhaltigen und vor allem italienischen Caffè-Genuss mit den aromatischen ¡Tierra!-Mischungen von Lavazza vor Ort!

Liked und kommentiert bis zum 27.10.2022 unseren Facebook-Post zum Lavazza-Gewinnspiel. Am 27.10. abends losen wir die Gewinnerin oder den Gewinner aus, der mit seiner Begleitung dann drei Tage später in Wien aufschlagen wird.

Buona fortuna!