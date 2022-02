ITF suspendiert Schiedsrichter-Chef Sören Friemel für ein Jahr

Von Sören Friemel, der beim Weltverband seit 2014 als ranghöchster Schiedsrichter (Head of Officiating) fungiert, war lange nichts zu sehen. Der Grund: Gegen Friemel läuft bereits seit Mitte 2021 eine Untersuchung, die nun eine einjährige Suspendierung zur Folge hat.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 17:46 Uhr

© Imago ITF suspendiert Sören Friemel

Sören Friemel ist so etwas wie der Schiedsrichter-Chef der ITF – ein Mann mit viel Erfahrung und Verantwortung. Zuletzt geriet er bei den US Open 2020 in den Fokus, als Novak Djokovic aus Frust einen Ball wegschoss und eine Linienrichterin an der Kehle traf. Nach etlichen Minuten der Abwägung entschied er, Djokovic zu disqualifizieren – eine logische Konsequenz.

Wie die englische Tageszeitung The Telegraph nun berichtet, sieht sich Friemel mit schweren Vorwürfen gegen seine Person konfrontiert. Wegen unethischen Verhaltens und Machtmissbrauchs sei er für ein Jahr suspendiert worden. Das Verfahren sei bereits Mitte 2021 aufgenommen worden, nachdem ein jüngerer männlicher Schiedsrichter schwere Vorwürfe erhoben habe. Das erklärt, warum von Friemel bei den letzten größeren Events nicht zu sehen war.

Gegenüber jüngerem Schiedsrichter: Unethisches Verhalten und Machtmissbrauch

Die Vorwürfe des namentlich nicht bekannten Schiedsrichters seien von der ITF bestätigt worden. Zwischen 2011 und 2015 habe es insgesamt vier Fälle gegeben, bei denen Friemel gegen drei Klauseln des Verhaltenskodex verstoßen habe. Die beiden wichtigsten Paragrafen seien Artikel 13, der besagt, dass „Offizielle sich nicht unfair, unprofessionell, kriminell oder unethisch verhalten dürfen“, sowie Artikel 14, der vorsieht, dass „Offizielle ihre Autoritäts- oder Kontrollposition nicht missbrauchen und das psychologische, physische oder emotionale Wohlbefinden anderer Offizieller, Spieler oder des Turnierpersonals nicht gefährden dürfen“.

Ein ITF-Sprecher sprach von „unangemessenen Kommentaren und Einladungen an eine Einzelperson“. Und weiter: „Es ging um die Situation und das Machtungleichgewicht, so dass die Untersuchungsbeauftragten und das Gremium einen Verstoß gegen unseren Kodex feststellten.“ Die Suspendierung gilt rückwirkend ab dem 19. Juni 2021 – und endet somit am 18. Juni 2022.