Ivan Ljubicic sorgt sich um Carlos Alcaraz´ Gesundheit

Ivan Ljubicic, ehemals Weltranglisten-Zweiter und Coach von Roger Federer, ist ein Fan des Spiels von Carlos Alcaraz. Gleichzeitig ist der Kroate aber auch besorgt um den Körper des Spaniers.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.06.2023, 10:56 Uhr

© Getty Images Ivan Ljubicic hat immer noch Kontakt with Roger Federer

Roger Federer interessiert sich nach wie vor sehr für das Geschehen auf der ATP-Tour, das hat der Maestro vergangene Woche bei einem Besuch des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen erzählt. Er checke mehrmals täglich die Ergebnisse, so Federer, ganze Matches führe er sich allerdings eher selten zu Gemüte. Was nun auch sein ehemaliger Coach Ivan Ljubicic indirekt bestätigt hat.

„Tatsächlich haben wir einen Teil des Djokovic-Alcaraz-Matches gemeinsam angeschaut“, sagte Ljubicic im Interview mit Sport Klub. „Aber wir waren die meiste Zeit am Strand, das müsst Ihr uns schon verzeihen.“ Genauso wie Federer sei er beeindruckt von dem, was Novak Djokovic immer noch leiste.

Alcaraz eine Kombination aus Federer, Djokovic und Nadal

Aber auch Carlos Alcaraz hat es Ivan Ljubicic angetan. Wenn auch nicht so sehr in jenem Halbfinale in Roland Garros. „Im Match war er nicht so kreativ und flüssig in seinen Bewegungen wie sonst, aber er hat eine ganz andere Dimension in den Tennissport gebracht, eine Dimension, die den jungen Spielern in den letzten zehn bis 20 Jahren gefehlt hat. Er ist eine positive Erscheinung - eine Art „kranke“ Kombination aus Djokovic, Federer und Nadal.“

Sorgen macht Ivan Ljubicic lediglich eines. „Ich hoffe nur, dass sein Körper das aushält. Weil er verlangt seinem Körper im Moment verrückte Dinge ab.“ Was die längeren Verletzungspausen, die sich Carlos Alcaraz in seiner jungen Karriere schon nehmen musste, nur unterstreichen.