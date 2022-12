Jahreszeugnis Alexander Zverev 2022: So nah und doch so fern - ohne Wertung

Lediglich ein halbes Jahr lang konnte Alexander Zverev an der ATP-Saison 2022 teilnehmen. Dann machte ihm das Schicksal einen Strich durch die Rechnung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 19:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim Turnier in Miami

Man könnte Alexander Zverev ja bei Gelegenheit mal fragen, welches Match er aus der 2022er-Saison gerne noch einmal spielen würde. Und dabei den offensichtlichen Favoriten rausnehmen. Das wäre natürlich die Halbfinal-Partie in Roland Garros gegen Rafael Nadal, mit der die Spielzeit der deutschen Nummer eins auch zu Ende ging. Dazu gleich mehr.

Nein: Ein Favorit auf das Match mit dem größten Frustpotenzial war wohl das Treffen mit Denis Shapovalov bei den Australian Open.Wer sich erinnern kann: Novak Djokovic war in Melbourne der Start verweigert worden, Zverev als frisch gekürter Champion der ATP Finals nach Australien gekommen. Mit einem Rucksack voller Selbstvertrauen also. Und mit den besten Chancen, erstmals ein Major im Einzel für sich zu entscheiden. Denn wer sollte ihn eigentlich aufhalten? Daniil Medvedev vielleicht, aber der hätte erst im Endspiel gewartet. Shapovalov hat dann allerdings die Hand gehoben und wenn man Leuten glauben darf, die bei diesem Treffen live vor Ort waren, gar nicht mal so gut gespielt. Bei Zverev allerdings ging gar nichts, er verlor in drei Sätzen.

Zverev verliert unnötig gegen Paul und Ruud

Danach folgten Wochen, in denen Alexander Zverev phasenweise unbesiegbar schien. Und dann doch wieder Matches verlor, die sein jeweiliger Gegner nicht aus eigener Kraft hätte gewinnen können: wie in der zweiten Runde von Indian Wells gegen Tommy Paul oder im Halbfinale von Miami gegen Casper Ruud (wenn aucgh gesundheitlich beeinträchtigt). Aber die 1000er-Kategorie hat Zverev ja schon gemeistert, was wirklich noch fehlt, sind die Grand-Slam-Turniere.

Nun gibt es viele Stimmen, die sagen, dass Alexander Zverev an jenem Freitagnachmittag in Paris gegen Rafael Nadal gewonnen hätte. Was überhaupt nicht ausgeschlossen werden kann. Vergessen darf man aber auch nicht: Nach drei Stunden Spielzeit waren Zverev und Nadal noch nicht einmal mit zwei Durchgängen fertig. Und den ersten hatte der Deutsche ja nach dem Auslassen mehrerer Satzbälle noch verloren. Dann kam der Sturz, dann die Diagnose, dann die Pause, dann das Hinarbeiten auf das Comeback.

Lichte Momente gegen Medvedev und Djokovic

Wer Zverev bei seinen Auftritten in Saudi-Arabien und nun in Dubai gesehen hat, darf davon ausgehen, dass sich der gebürtige Hamburger nach dem missglückten Comeback-Versuch beim Davis Cup am Rothenbaum nun tatsächlich seiner körperlichen Bestform nähert. Auch spielerisch hatte Zverev gegen Daniil Medvedev und vor allem Novak Djokovic lichte Momente. Die Frage könnte höchstens sein, ob und wann er sich zutraut, auch wieder wirklich um einen Grand-Slam-Sieg mitzuspielen.

Für die Saison 2022, in der Zverev eine Bilanz von 29 Siegen bei zehn Niederlagen ablieferte, bleibt die Jahresnote: ohne Wertung. So viel war möglich (auch der Sprung auf Platz eins der ATP-Charts), aber das Schicksal hatte etwas dagegen.