Jahreszeugnis Andy Murray: Groß gekämpft, aber...; Genügend

Andy Murray konnte auch 2022 keinen ATP-Titel gewinnen. Auch deshalb kann un wird der Schotte mit dem Spieljahr nicht vollends zufrieden sein.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 09:56 Uhr

Andy Murray wird mit seinem Kalenderjahr 2022 wohl nicht vollends zufrieden sein

Eines vorweg: Mangelnden Einsatz kann, nein, darf man Andy Murray auch im Kalenderjahr 2022 unter keinen Umständen vorwerfen. Steht der Schotte am Platz, dann ist der ehemalige Weltranglistenerste auch jederzeit gewillt, sein letztes Hemd auf eben jenem zu lassen. Das zieht auch in Zeiten spielerisch mittelprächtiger Vorstellungen weiterhin das Gros der Zuschauer auf die Seite Murrays.

In Sachen Weltrangliste ist der Schotte in der Saison 2022 zudem wieder einen gehörigen Schritt in Richtung Weltspitze gerückt. Aus Platz 134 zum Start ins Kalenderjahr wurde dank durchwegs solider, aber selten außergewöhnlicher Leistungen schlussendlich mit Rang 49 knapp eine Platzierung innerhalb der Top-50. Eine gute Ausgangsposition für die kommende Spielzeit.

Murray in zwei Endspielen

Um diese zu einer wirklich zufriedenstellenden zu machen, muss der 35-Jährige aber noch einmal kräftig einen drauflegen: 2022 gelangen dem Schotten nur zwei Einzüge in Endspiele auf ATP-Niveau, diese musste Murray in Sydney und Stuttgart überdies verloren geben. Letzteres läutete für den Weltranglisten-49. die wohl bittereste Phase dieser Spielzeit ein: nämlich, als der 35-Jährige trotz spielerisch beachtlicher Form im Vorfeld von Wimbledon erneut körperlich zu kämpfen hatte und sich dann vor Heimpublikum auf bittere Art und Weise John Isner geschlagen geben musste.

Es sind Niederlagen wie diese, aufgrund derer der Schotte mit der abgelaufenen Saison schlichtweg nicht vollends zufrieden sein kann. Zu oft setzte es vermeidbare, unvorhergesehene Niederlagen auf ATP-Niveau - weshalb die Chancen auf den ersten Titelgewinn seit nunmehr über drei Jahren entsprechend rar gesät waren. Mit den Ansprüchen eines dreifachen Major-Siegers - selbst mit lädiertem Körper - allenfalls genügend.