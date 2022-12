Jahreszeugnis Barbora Krejcikova: Das Doppel überragt alles, 2 plus

Barbora Krejcikova konnte mit wenigen Ausnahmen 2022 nicht an die Einzelleistungen vergangener Saisons anknüpfen. Im Doppel hingegen agierte die Tschechin nahezu makellos.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 07:54 Uhr

Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova konnten 2022 gleich drei Grand-Slam-Titel gewinnen

Barbora Krejcikova kennt auch andere Zeiten. Wenngleich höchst überraschend, darf sich die Tschechin bereits Grand-Slam-Siegerin im Einzel nennen, triumphierte die aktuelle Nummer 21 der WTA-Charts doch 2021 bei den French Open. Als Titelverteidigerin - angeschlagen ins Rennen gegangen - konnte die 26-Jährige in diesem Jahr nicht an diese Leistungen anschließen, mit der Auftaktpleite gegen Diane Parry setzte es in dieser Spielzeit für die Tschechin hingegen gar die Höchststrafe.

Überhaupt sollte es für Krejcikova, die nach einem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open - das beste Grand-Slam-Ergebnis der 26-Jährigen in dieser Spielzeit - zwischenzeitlich bis auf Rang zwei der WTA-Weltrangliste vorstoßen konnte, im Einzel nur eine handvoll Erfolgserlebnisse geben. Und diese passierten just in zwei Wochen nacheinander: Nach dem Titelgewinn beim WTA-250-Event von Tallinn (Finalerfolg über Anett Kontaveit) triumphierte die Tschechin auch vor Heimpublikum beim WTA-500-Event in Ostrau - mit einem bärenstarken Sieg im Endspiel über die Nummer eins der Welt Iga Swiatek, wohlgemerkt.

Überflieger im Doppel

Es sind aber keineswegs (nur) diese beiden, starken Wochen, die das Tennisjahr der French-Open-Siegerin aus 2021 prägen konnten, vielmehr waren das die Leistungen, die die 26-Jährige an der Seite von Katerina Siniakova im Paarlauf zu leisten imstande war. Zusammen mit ihrer Landsfrau konnte die Weltranglistendritte im Doppel drei Titelgewinne feiern - und das jeweils auf Grand-Slam-Niveau. Die Australian Open, Wimbledon und die US Open wanderten in dieser Spielzeit auf das Konto der Tschechinnen.

Die Veredelung einer herausragenden Saison wollte dem Duo bei den WTA-Finals nur knapp nicht gelingen, im Endspiel setzte es für Krejcikova/Siniakova eine hauchdünne Finalniederlage gegen Elise Mertens und Veronika Kudermetova. Und die Chance nach dem "Grand Slam"? Hatte das Duo erst gar nicht. Denn bei den French Open konnten die Überfliegerinnen nicht an den Start gehen. Mit dem "Grand Slam", ja, da hätte es auch hier zu einem (verdienten) Sehr gut gereicht.