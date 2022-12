Jahreszeugnis Dominic Thiem 2022: Der steinige Weg zurück - Genügend

Dominic Thiem blickt auf das wohl schwierigste Jahr seiner Karriere zurück. Die jüngsten Leistungen machen allerdings Hoffnung für die kommende Saison.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 08:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem blickt auf ein schwieriges Jahr zurück

Wenn ein Spieler mit dem Potential von Dominic Thiem eine Saison außerhalb der Top 100 beendet, fällt ein positives Fazit naturgemäß schwer. Und doch muss man die abgelaufene Spielzeit des Österreichers differenziert betrachten. Denn die Fans bekamen in den vergangenen Monaten wahrlich zwei Gesichter des 29-Jährigen zu sehen.

Da wäre zunächst einmal das Gesicht, welches Thiem bei seinen ersten Auftritten nach seiner langen Verletzungspause zeigte. Sieben Niederlage in Folge musste der US-Open-Sieger von 2020 nach seinem in Marbella gestarteten Comeback hinnehmen, ehe ihm Anfang Juli beim Challenger-Event in Salzburg gegen Filip Misolic der erste Sieg gelang.

Thiem geht bei den French Open unter

Großer Tiefpunkt der ersten Saisonhälfte, das gab Thiem im Laufe des Jahres auch unumwunden zu, war der Auftritt in Roland Garros. Gegen Hugo Dellien - ein Gegner, den Thiem bei allem Respekt im Normalfall locker im Griff hat - lief für den Lichtenwörther rein gar nichts zusammen. 3:6, 2:6 und 4:6 lautete das fast schon vernichtende Ergebnis aus der Sicht des zweifachen French-Open-Finalisten.

Ein intensiver Trainingsblock nach dem Major-Turnier in Paris ließ Thiem dann allerdings mit einem gänzlich anderen Gesicht auftreten. In Gstaad erreichte er erstmals nach seiner Handgelenksverletzung ein Halbfinale, beim Heimevent in Kitzbühel spielte sich die ehemalige Nummer drei der Welt immerhin bis ins Viertelfinale vor. Weniger Erfolg hatte Thiem bei den US Open in New York, wo bereits in Runde eins gegen Pablo Carreno Busta Endstation war.

Thiems Formkurve zeigt steil nach oben

Doch was sich schon im Big Apple angedeutet hatte, setzte sich im Herbst fort. Zunächst spielte Thiem beim Challenger-Turnier in Rennes erstmals in seiner "zweiten Karriere" ein Finale, bei den ATP-Turnieren in Gijon und Antwerpen stieß der Niederösterreicher bis in die Vorschlussrunde vor. Der epische Comeback-Sieg gegen Tommy Paul in Wien (und die folgende Achtelfinalniederlage gegen Daniil Medvedev) rundete das schwierige Jahr des 29-Jährigen daraufhin ab.

Was bleibt also von der abgelaufenen Saison? Wohl in erster Linie die Erkenntnis, dass der Weg zurück in die Weltspitze auch für Dominic Thiem ein steiniger ist - und auch in der kommenden Spielzeit noch werden dürfte. Die Tendenz ist zweifellos eine positive, mit den erzielten Ergebnissen im Jahr 2022 kann und wird der Österreicher dennoch nicht zufrieden sein. Fazit: Genügend.