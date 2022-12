Jahreszeugnis Frances Tiafoe 2022: Ganz nah an den Legenden - Sehr Gut!

Frances Tiafoe hat 2022 ein paar Highlighst geliefert. Und war in einem ganz großen Moment ganz nah dabei.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2022, 23:07 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe - einer der besten Typen auf der Tour

Was? Frances Tiafoe hat 2022 keinen einzigen Titel gewonnen - und die Jahresbilanz fällt dennoch so positiv aus? Aber natürlich! Denn man muss ja auch beachten, wo Tiafoe Anfang des Jahres hergekommen ist: In Adelaide startete er als Nummer 38 der Welt, verlor zum Auftakt gegen Thanasi Kokkinakis in drei Sätzen. Am Ende der Saison hat Tiafoe sein Ranking halbiert, lag zwischenzeitlich sogar auf Position 17. Und gerade der späte Sommer wird dem mittlerweile 24-Jährigen in Erinnerung bleiben.

Los gegangen ist die ganz große Sause bei den US Open: Da bezwang Frances Tiafoe nacheinander Diego Schwartzman, Rafael Nadal und Andrey Rublev, bevor er in der Vorschlussrunde an Carlos Alcaraz in fünf Sätzen scheiterte. Vor allem die Worte des Verlierers Nadal klingen bis heute noch nach: Gegen jüngere Profis wie Tiafoe könne er nur noch vollfit antreten, sonst würde er überpowert werden.

Tiafoe beendet Federers Karriere

Auf New York folgte London und damit der Laver Cup. Und da wurde Tiafoe gemeinsam mit Jack Sock Teil eines der großen Momente in der Tennisgeschichte: Die beiden durften nämlich die Gegner in Roger Federers allerletztem Profi-Match geben. Und Sock/Tiafoe besiegten dann auch noch Federer und Rafael Nadal, was an jenem Freitagabend in der O2 Arena ziemlich egal war, am Ende aber auch dazu beitrug, dass Team World erstmals diesen Wettbewerb gewinnen konnte.

Und auch da war Frances Tiafoe maßgeblich beteiligt: Zwar verlor er sein Einzel gegen Novak Djokovic rechtschaffen chancenlos. Gegen Stefanos Tsitsipas war Tiafoe am Abschlusstag aber voll da. Und setzte nach Abwehr von mehreren Matchbällen den finalen Stoß ins Herz des Griechen und der Europäer.

Sonst so? In Estoril und Tokio reichte es zum Finale. Jenes in Portugal gegen Sebastian Baez hätte Frances Tiafoe auch gewinnen dürfen. In Tokio ging es gegen Taylor Fritz zweimal ins Tiebreak, beide verlor Tiafoe. Dass beim Saisonabschluss, dem Davis-Cup-Viertelfinale gegen Lorenzo Sonego und damit gegen Italien die Luft draußen war, kann unsere Begeisterung für das Jahr 2022 von und den Typen Frances Tiafeo nicht trüben.

Die Jahresnote: Sehr gut!