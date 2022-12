Jahreszeugnis Jannik Sinner 2022: Zu viele Chancen vergeigt - Befriedigend

Jannik Sinner hat in der Saison 2022 einen Turniersieg gefeiert und sich in der erweiterten Weltspitze etabliert. Es wäre aber deutlich mehr möglich gewesen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 09:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner blickt auf ein zwiespältiges Jahr 2022 zurück

Zunächst einmal hat niemand vergessen, dass Jannik Sinner immer noch erst 21 Jahre alt ist. Und dass der Südtiroler vor Beginn der Saison 2022 einen radikalen Karriereschritt gesetzt hat, indem er sich von Mentor und Langzeitcoach Riccardo Piatti getrennt hat. Dieser Akt der Weiterentwicklung hat im Tenniszirkus aufhorchen lassen, auch wenn Sinner seitdem mit Simone Vagnozzi einen Mann an seiner Seite hat, der als Coach ebenfalls weiß, was er tut.

Und es spricht für Sinner, dass er sich im Laufe des Jahres auch noch externe Verstärkung in Person von Darren Cahill geholt hat. Was gerade bei den Grand-Slam-Turnieren auch fast zu großen Erfolgen geführt hätte. Aber eben nur fast. Und - dieses Problem hat Jannik Sinner nicht erst seit diesem Jahr - der Körper streikt doch unerfreulich oft, wie sich auch beim Saisonendspurt gezeigt hat, als Sinner etwa in Sofia gegen Holger Rune rausziehen musste, in Wien im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev ebenso chancenlos war wie in Runde eins von Paris-Bercy gegen Marc-Andrea Huesler. Und am schlimmsten: Sinner konnte nicht mit Italien am Finalturnier des Davis Cups in Málaga teilnehmen.

Aber zunächst einmal zu den positiven Fakten des Tennisjahres 2022:

Ein weiterer Titel ist in Umag dazugekommen, wo Sinner im Endspiel gegen Carlos Alcaraz nach dem Verlust des ersten Satzes mit 6:1 und 6:1 gewann. Damit hält der Italiener insgesamt bei sechs. 2021 hatte Sinner allerdings noch vier Pokale hochstemmen dürfen.

Der Jahresabschluss auf Position 15 ist ebenso respektabel wie die Matchbilanz von 47:16.

Und drei Viertelfinal-Teilnahmen bei Grand-Slam-Turnieren können sich auch sehen lassen.

Allerdings …

Gerade in Wimbledon und bei den US Open hat Sinner Chancen liegen gelassen - jeweils gegen den späteren Champion. In London führte er gegen Novak Djokovic mit 2:0-Sätzen, in New York gegen Carlos Alcaraz mit 2:1. Chancenlos war Sinner in Melbourne gegen Stefanos Tsitsipas.

Das gewonnene Endspiel in Umag war tatsächlich das einzige, das Jannik Sinner in dieser Saison erreichen konnte.

Die Bilanz gegen Top-Ten-Spieler weist neben drei Siegen (zweimal gegen Alcaraz, einmal gegen Andrey Rublev) neun Niederlagen auf.

Die angestrebte Qualifikation für die ATP Finals in Turin hat Sinner recht deutlich verfehlt.

Was heißt das nun für 2023? Jannik Sinner hat sein Spiel in der abgelaufenen Saison merkbar weiterentwickelt, der Stopp ist in einer Häufigkeit zu Anwendung gekommen, die ab und zu schon fast zu großzügig war. Aber durch den Einfluss von Darren Cahill scheint Sinner auch einen offensiveren Ansatz zu verfolgen, kürzt die Ballwechsel öfter durch Netzangriffe ab. Unsere Prognose: 2023 geht es wieder näher an die Top Ten heran, vielleicht sogar an die Top Fünf.

Für das abgelaufene Jahr bleibt aber alles in allem die Note Befriedigend.