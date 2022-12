Jahreszeugnis Matteo Berrettini 2022: Fragiler Riese - Befriedigend

Ein Jahr im Konjunktiv: Eigentlich war für Matteo Berrettini ganz viel möglich in diesem Jahr. Aber dann ist halt doch fast immer was dazwischen gekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 21:55 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini beim Laver Cup in London 2022

Ach, Matteo. Alles war angerichtet in Wimbledon für eine Neuauflage des großen Duells mit Novak Djokovic, das der Serbe im Jahr 2021 im Endspiel für sich entschieden hatte. Wer sollte Nole denn sonst den Titel streitig machen als jener Mann, der zuvor die Turniere in Stuttgart (als Comebacker nach einer Operation an der Schlaghand) und im Londoner Queen´s Club gewonnen hatte? Aber dann: Berrettini liefert einen positiven Corona-Test ab, zieht von seinem potenziellen Jahreshighlight zurück.

Damit nicht genug: Denn gegen Ende der Saison gibt es das nächste Drama: Italien, das ganze Jahr über als großer Favorit auf den Davis-Cup-Titel gehandelt, muss beim Finalturnier in Málaga auf Spitzenmann Jannik Sinner verzichten. Und auch Berrettini gibt zu Beginn nur den Cheerleader. Um dann im Halbfinale gegen Kanada doch in den Wettbewerb einzusteigen. Und das Doppel an der Seite von Fabio Fognini gegen Félix Auger-Aliassime und Vasek Pospisil in zwei Sätzen zu verlieren.

Berrettini nicht in Kitzbühel und Wien

Gerade im Davis Cup hatte sich Berrettini im September in der Zwischenrunde in Bologna herausragend geschlagen, alle drei Einzel gegen Borna Coric, Sebastian Baez und Mikael Ymer gewonnen. Aber irgendwie sollte es in diesem Jahr nicht sein.

Was bleib also Positives neben den beiden Championships beim TC Weissenhof und in London? Gleich zu Beginn des Jahres spielte sich Matteo ins Halbfinale der Australian Open, war dort aber trotz eines Satzgewinnes gegen Rafael Nadal eigentlich chancenlos. In Gstaad reichte es zum Finaleinzug, nach der Niederlage gegen Casper Ruud sagte Berrettini aber für die Generali Open in Kitzbühel wegen allgemeiner Ermüdung ab. Eine Enttäuschung für die österreichischen Tennisfans, die auf Berrettini auch bei den Erste Bank Open verzichten mussten. Da konnte der Römer nämlich wegen einer im Endspiel von Neapel erlittenen Verletzung (bei der Niederlage gegen Lorenzo Musetti) nicht antreten.

Alles in allem hätte für Matteo Berrettini um einiges mehr herausschauen können im Jahr 2022. Aber mit 26 Jahren ist er ja noch jung. In der nächsten Saison wird alles besser. Jahresnote: Drei, also Befriedigend.