Jahreszeugnis Nick Kyrgios 2022: Ein Major-Sieg, einmal knapp dran - Spielerische Zwei

Das Tennisjahr 2022 hat einen ernsthafteren Nick Kyrgios gebracht. Und zwei große Highlights

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 22:50 Uhr

© Getty Images Kommt Nick Kyrgios 2023 noch einmal so nah an einen Major-Titel im Einzel heran?

Die Rechnung von Nick Kyrgios ist ganz einfach: Hätte es in Wimbledon Punkte für seinen Finaleinzug gegeben, dann wäre er auch ein natürlicher Kandidat für die ATP Finals in Turin gewesen. Dass das so nicht ganz stimmt, tut für Kyrgios selbst nichts zur Sache. Und wer weiß: Hätte der Australier für die sechs Siege an der Church Road die eigentlich üblichen 1.200 Zähler gutgeschrieben bekommen, wären die Anstrengungen im Herbst vielleicht auch größer ausgefallen.

Denn eigentlich hat Kyrgios die Saison 2022 nach den US Open beendet. Danach trat er nur noch in Tokio an, gab vor dem Viertelfinale gegen Taylor Fritz w.o.. Und so überwintert Nick Kyrgios also an Position 22 der ATP-Weltrangliste.

Was gab es nun Positives zu vermelden in dieser Spielzeit?

Ganz sicher sticht der erste Grand-Slam-Titel in der Karriere des mittlerweile 27-Jährigen sein. Nun gilt im Tennis eher nicht, dass geteilte Freude doppelte Freude ist - ein Einzel-Titel zählt dann doch noch mehr. Aber einen Heimsieg bei den Australian Open an der Seite von Thanasi Kokkinakis muss man emotional erst einmal toppen.

In Wimbledon hat Kyrgios im Single fast nachgezogen. Der Weg ins Endspiel war mit bemerkenswerten Auftritten etwa gegen Stefanos Tsitsipas gespickt, das Halbfinale gegen Rafael Nadal hätten wir uns gerne angeschaut. Bekanntlich konnte der Spanier nicht antreten.

Und dann ist in Washington auch noch ein weiterer Titel in die Sammlung dazugekommen. Im Viertelfinale musste Kyrgios gegen Frances Tiafoe im zweiten Satz Matchbälle abwehren, danach ließ er Mikael Ymer und Yoshihito Nishioka keine Chance.

Ein paar Negativa könnte man auch anführen …

Das Viertelfinal-Aus bei den US Open gegen Karen Khachanov hat Kyrgios richtig getroffen. „This one hurts“, hat er danach selbst gesagt.

Im Wimbledon-Endspiel könnte er sich vielleicht auch Gedanken gemacht haben, ob das Tiebreak im vierten Satz nicht ein wenig zu schludrig gespielt war. In einem fünften Satz wäre gegen Novak Djokovic was drin gewesen.

Leicht irritierend dann die Absage für das Davis-Cup-Finalturnier in Málaga. Zumal Kyrgios in der Woche davor in Turin gespielt hat.

Zum Thema „Betragen“ nur Folgendes: Wer gesehen hat, wie Kyrgios vor Beginn des Halbfinales auf dem Center Court in Stuttgart einen Balljungen vor vollen Tribünen lächerlich gemacht hat, der konnte nur mit dem Kopf schütteln.

Wie sieht der Ausblick aus? Er werde zurückkommen, hat Kyrgios in New York City in alter Terminator-Manier noch wissen lassen. Das ist ein feiner Vorsatz. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Konkurrenz im kommenden Jahr eher stärker ausfallen wird, vor allem mit einem Novak Djokovic, der dann an allen Turnieren teilnehmen darf. Ob Nick Kyrgios noch einmal so knapp an einem Grand-Slam-Sieg schnuppern kann? Zweifel sind angebracht.

Für 2022 darf er sich aber eine solide Zwei gutschreiben. In spielerischer Hinsicht.