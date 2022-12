Jahreszeugnis Paula Badosa 2022, Ohne wirkliches Highlight; Befriedigend

Paula Badosa beendet das Jahr 2022 innerhalb der erweiterten Weltspitze. Trotz durchwegs solider Leistungen sorgte die Spanierin in dieser Spielzeit für kein wirkliches Highlight.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 08:19 Uhr

Paula Badosa beendet das Jahr auf Weltranglistenplatz 13

Viel besser hätte die Saison für Paula Badosa nicht beginnen können. Die Spanierin schlug zum Start ins Spieljahr beim WTA-500-Event von Sydney auf - und holte sich dort mit überzeugenden Leistungen kurzerhand den Titel. Was Badosa zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, es sollte der erste und letzte im Kalenderjahr 2022 gewesen sein.

Denn in der Folge zeigte die Spanierin zwar Woche für Woche durchaus solide Leistungen, zumeist war für die Ibererin jedoch nach zwei, drei Siegen pro Turnier Endstation. Was auf der WTA-Tour schlichtweg nicht reicht, um sich in Sachen Titelgewinne ein Plus auf der Haben-Seite zu erspielen.

Badosa: Aufstieg und Absturz

Auch die Grand-Slam-Bilanz Badosas liest sich eher dürftig: Zwei Mal stand die Weltranglisten-13. im Achtelfinale, einmal in Runde drei, einmal war bereits nach einem Sieg Endstation. Damit ging es zuletzt auch in puncto Weltrangliste kontinuierlich bergab. Wenngleich die Spanierin im April diesen Jahres mit Weltranglistenplatz zwei ihr bisheriges Karrierehoch aufstellen konnte.

Damals noch gemeinsam mit Iga Swiatek im Rennen um die Pole-Position nach dem überraschenden Karriereende der Führenden Ashleigh Barty folgten auf den Vorstoß im April ein Absturz. Und zwar bis auf Rang 13, den Badosa derzeit innehat. Ein positiver Abschluss der Saison, das spanische Team bei den Billie Jean King Cup Finals vertretend, blieb der 25-Jährigen schlussendlich auch verwehrt.

Bei den Australian Open, die bereits in wenigen Wochen ihren Start finden werden, zählt Badosa aufgrund der jüngsten Leistungen damit nicht zum Kreis der Topfavoritinnen. Was der Spanierin natürlich auch Auftrieb geben könnte - denn Weltranglistenplatz zwei kam selbstverständlich nicht von irgendwoher. Gerade deshalb sind die gezeigten Leistungen 2022 allenfalls befriedigend.