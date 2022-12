Jahreszeugnis Stefanos Tsitsipas: Zu wenig wichtige Siege – Zwei minus

Stefanos Tsitsipas beginnt und beendet das Jahr 2022 als Nummer vier der Weltrangliste. Ein mehr oder weniger konstanter Spieler mit Luft nach oben.

von Victoria Moser

Wenn man die Startseite der ATP im Internet aufruft, werden am rechten Bildrand abwechselnd Anzeigen gebracht, die z.B. auf die ATP-Awards-Gewinner hinweisen. Es gibt aber auch ein Bild des Mannes mit den meisten Siegen auf der Tour 2022. Stefanos Tsitsipas ist mit 61 Siegen Spitzenreiter. Da denkt man, der charismatische Grieche hätte auch einige Titel dieses Jahr abgeräumt, aber Fehlanzeige. Nur zwei Einzeltrophäen (und eine im Doppel) konnte er dieses Jahr in die Luft stemmen. Felix Auger-Aliassime hatte mehr Erfolg. Mit 60 Siegen konnte er ganze vier Turniere gewinnen (darunter seine bewundernswerte Serie mit drei Titelgewinnen in drei Wochen).

Erste Hälfte der Saison

Angefangen hat Tsitsipas die Saison damit, alle Tennisfans zu überraschen. Musste er während des ATP Cups aufgrund seiner Ellbogen-OP noch im Match pausieren, erreichte er in der „Woche“ danach zum dritten Mal das Halbfinale der Australian Open. In seiner Wahlheimat Monte Carlo konnte er in einem spannenden Finale seinen Masters-Titel verteidigen und zieht damit mit Nadal gleich. In Rom steht ihm mit Djokovic auch kein leichter Gegner gegenüber. Dennoch fragt man sich, was im ersten Satz mit dem Griechen los war (0:6, 6:7). In Paris bleibt der gewünschte Erfolg aus. Die Schatten seiner Niederlage im Finale von Roland Garros gegen Djokovic 2021 verfolgen ihn immer noch und er scheidet in der vierten Runde aus.

Zweite Hälfte der Saison

Im Vergleich zum vorherigen Jahr bereitet sich Tsitsipas mit Teilnahmen in Stuttgart, Halle und Mallorca auf die Rasensaison vor. Auf der spanischen Baleareninsel kann er den Titel des ATP-Tour-250-Turniers gewinnen. In Wimbledon kommt er zwar weiter als in den letzten zwei Jahren (also über das erste Match hinaus), unterliegt aber in einem Viersatz-Krieg dem späteren Finalisten Nick Kyrgios. Nach Ausrastern gegen Kyrgios und Draper bringt ihm Cincinnati Glück. Mark Philippoussis ist jetzt Teil des Teams und der 24-jährige spielt aggressiver. Das Finale dort verliert er – meiner Meinung nach – ohne wirklichen Grund. Coric spielt gut, aber Tsitsipas läuft teilweise nicht mal zu den Bällen!? Bei den US Open scheidet er überraschenderweise in der ersten Runde gegen Daniel Elahi Galan aus. Danach folgen noch zwei weitere Endspiele, in denen seine Gegner ausgezeichnet spielen.

Fazit

Insgesamt ist die Bilanz beim Griechen mit fünf Finalteilnahmen und zwei Siegen nicht die glänzendste, aber man muss ihm auch anrechnen, dass seine Gegner eine große Herausforderung darstellten. Viele Stimmen, darunter auch Tsitsipas-Fans, meldeten sich dieses Jahr zu Wort und forderten einen Ersatz von Apostolos Tsitsipas als Coach. Da die beiden die off-season zusammen in Island verbracht haben, scheint dies unwahrscheinlich, aber vielleicht hat ihnen die Auszeit ja geholfen. Wenn man die vielen Siege mitberücksichtigt gerade noch eine Zwei.