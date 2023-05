Jan-Lennard Struff blickt optimistisch auf French Open: "Mag es, in Paris zu spielen"

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 28) blickt nach seinem beeindruckenden Lauf beim Masters in Madrid mit Optimismus auf seinen Start bei den French Open.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 20:11 Uhr

"Ich mag es, in Paris zu spielen. Es ist auch relativ zügig, das ist cool", sagte Struff dem SID vor dem Abflug aus der spanischen Hauptstadt.

Die Bedingungen bei dem Grand-Slam-Turnier ab 28. Mai liegen dem Warsteiner durchaus, der aber mit Blick auf seine Erwartungen nicht überziehen will. "Jetzt werde ich auf einmal gesetzt sein, das ging jetzt mega schnell. Ich bin eher so, dass ich ein bisschen Ruhe mache, wieder trainiere und dann gucken wir mal", sagte Struff: "Ich habe jetzt kein Ziel, was ich öffentlich formulieren möchte."

Struff-Plan: Kein Rom, dafür wohl Bordeaux

Weiter geht es für den 33-Jährigen nach kurzer Auszeit bei seiner Familie in der Vorbereitung auf Roland Garros bei einem Challenger, das Masters in Rom passte nicht in den Zeitplan. "Rom ging leider nicht, weil ich heute Quali hätte spielen müssen", sagte Struff: "Jetzt ist es so, dass ich nach Hause gehe, zwei Tage frei mache, weiter trainiere und dann wahrscheinlich in Bordeaux spielen werde."

Struff hatte sich in Madrid erst im Finale dem Topstar Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben müssen und schaffte durch seine Erfolg der vergangenen Wochen den Sprung auf Rang 28 der Weltrangliste. "Dass es dann so eine Reise wird, war unglaublich", sagte er: "Da habe ich vorher nicht dran gedacht."

Auch beim Masters in Monte Carlo hatte die langjährige deutsche Nummer zwei bereits mit einem Viertelfinaleinzug überzeugt.

Struff in Roland Garros zwei Mal im Achtelfinale

In Roland Garros hatte Struff in den Jahren 2019 und 2021 jeweils das Achtelfinale erreicht - 2019 nach einem hochdramatischen Sieg über Borna Coric (11:9 im fünften Satz); 2021 nach einem Dreisatzerfolg über Carlos Alcaraz, damals noch auf Platz 97 der Welt.

Im vergangenen Jahr war Struff in Paris verletzt ausgefallen.