Jannik Sinner: Eine Statistik als Stolperstein

Jannik Sinner hat in Indian Wells neuerlich ein gutes Turnier gespielt, ist am Ende aber doch deutlich am überragenden Carlos Alcaraz gescheitert. Eine Niederlage, die ins Bild passt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 09:15 Uhr

Jannik Sinner hat vor allem mit einer Gegnerkategorie Probleme

Wer weiß, hätte Jannik Sinner Ende des ersten Satzes ein paar Entscheidungen anders getroffen, so hätte der Südtiroler Carlos Alcaraz durchaus gefährlich werden können. Der 21-Jährige war in Abschnitt eins eigentlich der bessere Spieler, einen vergebenen Satzball und ein umkämpftes Tiebreak später ging dieser aber doch an seinen 19-jährigen Kontrahenten. Der dieses Momentum perfekt mitnahm und mit einem frühen Break in Abschnitt zwei alles klar machte.

Für Jannik Sinner endete der Traum vom ersten Titelgewinn bei einem ATP-Masters-1000-Event damit erneut jäh. Zumal der Südtiroler auf dem Weg ins Halbfinale durchaus starke Leistungen zeigte - etwa mit den Siegen über Stan Wawrinka und Titelverteidiger Taylor Fritz. So aber reist der Italiener zwar mit breiter Brust ob der guten Leistungen, aber dennoch mit einem Dämpfer nach Miami. Wo bereits in wenigen Tagen der nächste Anlauf auf den Premieren-Titel in dieser Kategorie ansteht.

Sinner mit dürftiger Bilanz

Zurück aber zu den Ergebnissen in Indian Wells. Es ist ja eine gemeinhin bekannte Binsenweisheit, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Im Fall von Jannik Sinner und den jüngsten Auftritten in Indian Wells trifft dies durchaus zu: Mit dem Sieg über Taylor Fritz im Viertelfinale ist Sinner eine Sache gelungen, die in der Karriere des Youngsters bisweilen noch Seltenheitswert genießt: ein Sieg über einen Top-5-Akteur. Denn der Erfolg gegen Fritz war erst deren dritter.

Wo wir nun bei einem doch erheblichen Makel in der ansonsten bereits so erfolgreichen Laufbahn des Jannik Sinner wären: die Matches gegen die Besten des Sports. Denn dort liest sich die Bilanz durchaus dürftig: 17 Niederlagen stehen lediglich drei Siegen gegenüber. Die jüngste davon gegen Carlos Alcaraz. Denn Niederlagen gegen Top-5-Spieler sind bei Sinner dann doch die Regel - und Siege wie gegen Taylor Fritz (noch) die Ausnahme.