Jannik Sinners Spiel mit dem Körper

Mit seinem Rückzug vor dem Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti beim ATP 500-Turnier in Barcelona reiht sich schon das sechste Match von Jannik Sinner in gut einem Jahr ein, bei dem der Südtiroler nicht oder nur teilweise antreten konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 11:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste vor dem Re-Match gegen Musetti passen.

Mit großer Vorfreude erwarteten die Zuschauer in Barcelona die Neuauflage der „Italienischen Angelegenheit“ bei der ersten Viertelfinal-Begegnung des Tages auf dem Pista Rafa Nadal. Schon beim Masters-Turnier in Monte Carlo traf der 21-jährige Jannik Sinner im Viertelfinale auf seinen gleichaltrigen Landsmann Lorenzo Musetti, nachdem dieser in der Runde zuvor keinen geringeren als den Branchenführer Novak Djokovic in einem hartumkämpften Dreisatz-Match bezwingen konnte. Mit 6:2, 6:2 ging die Partie im Fürstentum glatt an den Südtiroler.

Absage deutete sich an

Knapp eine Stunde vor Ansetzung der Begegnung verkündeten die Veranstalter den Rückzug der aktuellen Nr. 8 der Weltrangliste in den Sozialen Medien. Gänzlich überraschend war die Absage jedoch nicht. Auf der Pressekonferenz nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka, dass er trotz Krämpfen für sich entscheiden konnte, thematisierte Sinner die hohe Anzahl an Matches, die ihm nach dem erfolgreichen Abschneiden mit zwei Halbfinals und einem Finaleinzug bei den vergangenen drei Masters-Turnieren in den Knochen steckten.

Verletzungsreiche Vorsaison

War seine erste Turnierabsage im Vorjahr in Rotterdam noch einer Covid-19-Infektion geschuldet, folgten beim Sunshine-Double in den USA eine krankheitsbedingte Absage in Indian Wells vor dem Achtelfinale gegen Nick Kyrgios und eine verletzungsbedingte Aufgabe in Miami wegen Blasen am Fuß im Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo. Nachdem er beim Masters-Turnier in Rom trotz Hüftproblemen die Zähne bis zum Schluss zusammenbeißen konnte, war es in Roland Garros eine Knieverletzung, die ihn bei Satzgleichstand im Achtelfinale zur Aufgabe gegen Andrey Rublev zwang. Im Herbst knickte er in Sofia im Entscheidungssatz beim Match gegen Holger Rune um musste nach der Aufgabe eine knapp vierwöchige Turnierpause einlegen. Auch das Davis Cup-Finalturnier in Malaga musste der 7-fache Titelträger auf der ATP-Tour aufgrund einer in Paris Bercy erlittenen Fingerverletzung aus dem Kalender streichen.

Umsichtige Planung

Seine erste Absage in der aktuellen Spielzeit beim Turnier in Marseille, wo er zum Auftakt auf den jungen Franzosen Arthur Fils getroffen wäre, tätigte Sinner nach einer fiebrigen Erkrankung und darf wie die Absage in Barcelona als Vorsichtsmaßnahme eingestuft werden. So kommentierte er auf der Pressekonferenz nach dem Match gegen Nishioka: „Nachdem was im letzten Jahr passiert ist, kenne ich meinen Körper. Ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich möchte mich nicht erneut verletzen. Schmerzen habe ich keine und das ist das Wichtigste“. Bleibt zu hoffen, dass der Italiener nächste Woche beim Masters-Turnier in Madrid körperlich wieder aus dem Vollen schöpfen kann.