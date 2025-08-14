Jannik Sinners Langzeitziel: Wenig spielen, viel gewinnen

Jannik Sinner stellt aktuell die unangefochtene Nummer 1 im Welttennis. Sein Motto und Ziel: wenig Turniere spielen - die aber möglichst erfolgreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 22:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Weniger ist mehr: Es ist generell ein gesundes Lebensmotto. Auch - oder gerade in der heutigen Welt. Und das gilt auch im Tennis, zumindest wenn man sich's leisten kann.

Wie Jannik Sinner. Der sprach in Cincinnati über die Nummer 1 und somit der Gejagte zu sein. Ja, das sei durchaus ein spezielles Gefühl, aber er sei natürlich happy, dort zu stehen. Es sei nun mal die beste Position.

Sein Hauptziel aber sei: “So viele Matches in einer Saison zu spielen - bei so wenigen Turnierteilnahmen wie möglich.”

Der Grund: Wenn man mit einer langen Karriere plane, müsse man Pausen einlegen, viel an der Physis arbeiten. Darum gehe es. Und das wiederum klappe nur, wenn man bei den Turnieren, die man spiele, gut abschneide.

Er habe in diesem Jahr nur wenige Turniere gespielt, von daher passe das.

Sinner mit einer 28:3-Bilanz in 2025

Konkret hat Sinner in dieser Saison erst sechs Turniere gespielt (einschließlich dem laufenden in Cincinnati), wobei das nicht ganz freiwillig - zwischen Januar und Mai musste er eine dreimonatige Dopingsperre absitzen. Herausgesprungen sind aber: zwei Titel (Australian Open, Wimbledon) und zwei Finals (Rom, French Open). Und aktuell in Cincy? Sieht es für den Dominator der Tour auch wieder blendend aus.

Seine Bilanz in Matches in 2025 bislang: 28 Siege, 3 Niederlagen - mithin 31 Matches bei sechs Turnierteilnahmen.

Sinners Plan, er scheint aufzugehen.