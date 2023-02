Jessica Pegula erzählt Leidensgeschichte ihrer Mutter

Jessica Pegula, augenblicklich bestplatzierte US-Amerikanerin in der WTA- Weltrangliste, hat in The Players Tribune über den Leidensweg ihrer Mutter erzählt, die im vergangenen Jahr einen Herzstillstand erlitten hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 15:13 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat privat mit einigen Problemen zu kämpfen

Wenn eine Sportlerin bei The Players Tribune etwas veröffentlicht, dann wir es zumeist persönlich. Jessica Pegula hat da keine Ausnahme gemacht. Pegula, in den WTA-Charts aktuell auf Position vier klassiert und damit beste US-Amerikanerin, beschreibt in einem aktuellen Beitrag, wie ihre Mutter Kim im vergangenen Juni einen Herzstillstand erlitten hat. Und wie schwierig der Weg zurück zur Normalität seither sei.

„Im Juni 2022 bin ich gerade von den French Open zurück nach Florida geflogen“, schreibt Pegula. „Ich bin im Einzel ins Viertelfinale und im Doppel ins Endspiel gekommen. Es waren zwei tolle Wochen. In denen ich auch erstmals unter die Top Ten gekommen bin.“

Pegula - „Es wird jeden Tag besser“

Ein paar Tage später habe sie am Geburtstag ihrer Mutter etwa um Mitternacht einen Anruf ihrer Schwester Kelly bekommen, die bei den Eltern übernachtet habe. „Mit unserer Mom hat etwas nicht gestimmt und sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“ Ihr Vater sei aufgewacht, als Mutter Pegula einen Herzstillstand erlitten hat. Jessicas Schwester Kelly leitete dann Wiederbelebungsmaßnahmen ein, bis die Ambulanz eintraf. „Sie hat ihr das Leben gerettet.“

Seitdem ist nichts mehr so, wie es davor war. „Aktuell erholt sich meine Mom immer noch. Und auch wenn ich immer dieselbe Antwort gebe: Es wird jeden tag ein Stück besser. Sie hat mit einem signifikanten Sprachverlust zu kämpfen und auch die Erinnerungen sind getrübt. Sie kann lesen, schreiben, und versteht uns ziemlich gut. Aber es fällt ihr schwer, die richtigen Antworten zu finden. Es ist schwierig, damit umzugehen und wir brauchen viel Geduld, um mit ihr zu kommunizieren.“ Am wichtigsten sei aber, dass Kommunikation überhaupt möglich sein, so Jessica Pegula.