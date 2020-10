Jetzt fix: Novak Djokovic verzichtet auf Paris-Bercy

Einen Tag nach der Zusage des 13-maligen French-Open-Gewinners Rafael Nadal hat der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic seinen Verzicht auf das ATP-Masters vom 2. bis 8. November in Paris-Bercy bekannt gegeben.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 21.10.2020, 13:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird seinen Titel in Paris-Bercy nicht verteidigen

Der 17-malige Grand-Slam-Gewinner sagte der Belgrader Zeitung Sportski Zurnal am Mittwoch: "Ich werde nicht in Paris spielen, weil ich dort keine Weltranglistenpunkte gewinnen kann. Aber ich werde nach Wien und London gehen."

Djokovic hatte das Turnier an der Seine 2019 gewonnen. In diesem Jahr kann er keine Punkte einbüßen, wenn er nicht antritt. Eine entsprechende Regeländerung hatte die ATP vor dem Neustart der Tour eingeführt. In Wien war Djokovic im vergangenen Jahr nicht am Start. "Da kann ich 500 Punkte gewinnen", sagte der Djoker und fügte zu London hinzu: "Auch da sind eine Menge Punkte möglich." 2019 war er beim ATP-Finale in den Gruppenspielen nach Niederlagen gegen Dominic Thiem und Roger Federer ausgeschieden.

Zverev in Paris und London am Start

Das Turnier in Wien, die Erste Bank Open, findet vom 26. Oktober bis 1. November statt. Djokovic geht dort als Nummer eins vor Titelverteidiger Thiem und dem Russen Daniil Medvedev ins Rennen.

London ist vom 15. bis 22. November Schauplatz des Saison-Abschlusses der besten acht Tennisprofis. Dort wird auch der Hamburger Alexander Zverev am Start sein, der in der o2-Arena 2018 seinen bislang größten Titel gewonnen hatte. Im vergangenen Jahr konnte sich Stefanos Tsitsipas zum inoffiziellen ATP-Weltmeister gekrönt.