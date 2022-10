Jez Green: "Werden bald den vintage Dominic Thiem zu sehen bekommen"

Jez Green hat als Gastautor bei Tennishead über den aktuellen Status seines Schützlings Dominic Thiem gesprochen. Und den Fans des Österreichers dabei durchaus Hoffnung gemacht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 09:41 Uhr

Jez Green hat über den aktuellen Status von Dominic Thiem gesprochen

Jez Green ist beileibe kein unbeschriebenes Blatt im Tenniszirkus. Und so war es ein durchaus prominenter Neuzugang, den Dominic Thiem in dessen Team vermeldete. Jenes Team, das den Österreicher auf dessen wohl schwierigsten Reise seiner Karriere begleiten sollte. Auf der steinigen Reise zurück an die Weltspitze nach monatelanger, schwerwiegender Verletzungspause. Und einer plötzlich völlig neuen Situation.

"Es war ein langer Weg zurück nach seiner Verletzung, aber wir haben volles Vertrauen in diesen Prozess", sagt Jez Green nun über die vergangenen Monate. Bereits im September des Vorjahres habe der Lichtenwörther langsam begonnen, Tennis zu spielen. Zunächst mit Softbällen, dann langsam mit höherer Intensität. Weitere Rückschläge sollten schnell folgen, nachdem Anfang 2022 erneut Schmerzen im Handgelenk auftraten, habe man sich für die Absage von Miami und Indian Wells entschieden.

Green lässt Wiederanfang auf Sand Revue passieren

Eine gute Entscheidung, wie Green betont: "Der Sand war besser für den Schlag, den er wiederfinden musste - seine Vorhand. Alles andere war in Ordnung, und da er die Verletzung auf der Vorhand hatte, mussten wir diesen Schlag nach den Brüchen wiederfinden", so der US-Amerikaner. "Auf Sand muss man buchstäblich beschleunigen, so einfach ist das. Wenn man auf Sand nicht beschleunigt, geht der Ball nirgendwo hin. Auf Rasen oder auf schnellen Hartplätzen muss man nicht so beschleunigen - der Ball fliegt sowieso, aber auf Sand hat man keine Chance. Deshalb sind wir auf Sandplatz geblieben, denn die einzige Möglichkeit, den Schlag zu spielen, bestand darin, auf Sand zu bleiben."

Positiv haben sich diese Wochen insbesondere auf die Fitness des Österreichers ausgewirkt, der deshalb ein "spannendes Projekt" für Green sei, weil er zeit seiner Karriere ein recht eigenwilliges Verhältnis zu koordinierten Fitnessblöcken hatte. "Er hat nie wirklich ein strukturiertes Fitnessprogramm gemacht, weil er mit einem Trainer gearbeitet hat, der ein bisschen altmodisch war und alles auf dem Platz gemacht hat. Das haben wir geändert. Wir haben sein Fitnessprogramm wissenschaftlich untermauert, was er vorher nicht wirklich gemacht hat."

Kampfansage an Djokovic & Nadal

Deshalb gibt es durchaus berechtigte Hoffnung, schon bald einen völlig wiedererstarkten Dominic Thiem zu sehen zu bekommen: "Ich glaube, wir werden bald den echten, vintage Dominic Thiem zu sehen bekommen. Er muss jetzt Matches spielen und braucht jetzt 25 hochkarätige Matches, um wieder an die Spitze zu kommen, und ich denke, er ist bereit dafür", so Green. "Er ist frisch, er ist bereit, er ist fit und er ist schmerzfrei. Mit einem weiteren großen Trainingsblock im November und Dezember wird er meiner Meinung nach in Australien auf einem anderen Niveau sein. Er wird die volle Kraft haben und noch stärker, fitter und schneller sein als je zuvor."

Und dann hat der US-Amerikaner auch noch etwas, was durchaus als Kampfansage an die Konkurrenz zu verstehen ist. Konkret: an Novak Djokovic und Rafael Nadal. "Er kann noch fünf Jahre Tennis spielen, er hat also sehr gute Möglichkeiten. (...) Novak und Rafa werden einen völlig fitten Dominic Thiem nicht wiedersehen wollen", so Green, der bereits auf die Australian Open schielt. Und dort soll Dominic Thiem wieder voll angreifen können.

Hier der komplette Beitrag von Jez Green!