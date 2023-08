John McEnroe fehlt (vorerst) bei den US Open wegen Corona

Aufgrund einer Erkrankung wegen Covid-19 kann John McEnroe seine Rolle als leitender Tennis-Analyst für ESPN bei den US Open 2023 erst einmal nicht antreten. Damit verpasst neben Boris Becker die nächste Tennislegende den Auftakt vor Ort beim letzten Major des Jahres.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 13:00 Uhr

© Getty Images John McEnroe verfolgt die US Open 2023 erst einmal von zu Hause aus.

Seine kräftige Stimme ist seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr von den Grand Slam-Turnieren wegzudenken. Dröhnten seine lautstarken Wortwechsel während seiner Spielerkarriere über die Platz-Mikros in die weltweiten Wohnzimmer, hat sich John McEnroe mittlerweile als Tennis-Experte im TV nahezu unverzichtbar gemacht. Bei seinen Kommentierungen zeigt er immer wieder auf, wie nahe er am Geschehen noch dran ist und am liebsten immer noch selber zum Racket greifen möchte.

Auch bei den gerade angelaufenen US Open sollte der mittlerweile 64-jährige seinen Dienst als Tennis-Analyst beim TV-Sender ESPN verrichten. Dass die Zuschauer auf die Expertisen von „Big Mac“ erst einmal verzichten müssen, teilte der siebenfache Grand Slam-Sieger im Einzel in einer Erklärung via ESPN mit: „Leider wurde ich positiv auf Covid getestet, nachdem ich mich etwas unwohl gefühlt hatte“.

Offen ließ der US-Amerikaner, ob er bei schneller Genesung im Laufe des Turniers noch eingreifen wird: „Ich verfolge die US Open von zu Hause aus und kann es kaum erwarten, bald wieder an die Arbeit zu gehen.“

Generell spielt Covid in der Durchführung bei den US Open keinerlei Rolle mehr. Weder bei der Einreise, noch beim Turnier werden präventiv irgendwelche Impfnachweise verlangt bzw. Tests durchgeführt.