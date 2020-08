Juan Martin del Potro unterzog sich dritter Knie-Operation

Die Pechtsträhne bei Juan Martin del Potro reißt nicht ab: Der Argentinier musste sich erneut am Knie operieren lassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.08.2020, 16:18 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro musste sich erneut am Knie operieren lassen

Der argentinische Tennisstar Juan Martin del Potro ist zum dritten Mal am rechten Knie operiert worden. Der frühere US-Open-Sieger hatte sich 2018 und 2019 die rechte Kniescheibe gebrochen.

"In den vergangenen Monaten ist Delpo dem Rat seiner Ärzte gefolgt und hat das Knie sogar auf einem Tennisplatz in Buenos Aires getestet, aber die Schmerzen sind weiter da", hieß es in einer Mitteilung von del Potros Sprecher.

Del Potro (31) musste in seiner Karriere bereits sieben Eingriffe über sich ergehen lassen. Drei im Knie, einen im rechten und drei im linken Handgelenk. Der ehemalige Weltranglistendritte hat seit seinem Start im Londoner Queen's Club 2019 nicht mehr bei einem Turnier gespielt.