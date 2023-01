Juan Pablo Varillas: Wer ist Zverevs Erstrundengegner?

Alexander Zverev wird am Dienstag sein Comeback auf der professionellen Tour geben. Sein erster Gegner bei den Australian Open ist Juan Pablo Varillas.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 15:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GettyImages Alexander Zverev wird morgen auf Juan Pablo Varillas treffen

Juan Pablo Varillas ist die peruanische Nummer eins und in der Weltrangliste auf Platz 104 zu finden. Der 27-Jährige, der seit 2013 auf der Profi-Tour ist, hat fünf ITF- und vier Challenger-Turniere gewonnen. Das letzte war im November 2022 in Sao Leopoldo, Brasilien. Seine beste Weltranglistenplatzierung war Platz 97 und seine beste Leistung eine Zwei-Satz-Führung gegen Felix-Auger-Aliassime bei seinem Grand-Slam-Debüt 2022 in Paris.

Zverevs Einschätzung

„Er ist jemand, der hier schon drei Matches gespielt hat; (er) ist durch die Qualifikation gekommen. Für mich ist es jetzt einfach wichtig, jedes Match ernst zu nehmen und zurück zu meiner Form zu finden und ich denke, dass es hoffentlich ein guter Start sein wird“, sagte Zverev im Interview mit Eurosport. Bei seiner ersten Pressekonferenz in Melbourne antwortete er: „Ich hab‘ ihn einmal spielen sehen, als er gegen Felix (Anm.: Auger-Aliassime) in Paris gespielt hat, da war er glaube ich zwei Sätze vorne und dann nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein. [...] Aber für mich ist das jetzt momentan nicht die Hauptsache, ich muss auf mich selber schauen.“

Ausblick

Der Weltranglisten-Zwölfte wird, falls er gegen Varillas gewinnt, wahrscheinlich auf David Goffin und dann auf Diego Schwartzman treffen. Sein Freund, der Österreicher, Dominic Thiem hat ein schwierigeres Los gezogen. Er wird am Dienstag gegen den Russen Andrey Rublev aufschlagen (das Match gibt es am Dienstag um 01:00 Uhr MEZ in Österreich live bei ServusTV, bei Eurosport und in unserem Liveticker).

Das Einzel-Tableau der Herren finden Sie hier.