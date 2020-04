Jürgen Melzer bei "Am Sportplatz" - Auch ein Herz für Andreas Herzog

In der zehnten Ausgabe seines Podcasts "Am Sportplatz" begrüßt Fritz Hutter die österreichische Tennis-Legende Jürgen Melzer - und geht mit Jojo die Stationen von dessen Karriere durch.

zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 08:17 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer hat mit Fritz Hutter geplaudert

Er liebe den Padel-Sport zwar sehr - zum Glück habe sich aber seine Frau Fabienne durchgesetzt. Und so hat Jürgen Melzer also darauf verzichtet, sich einen Padel-Court in den Garten zu stellen. Wenn die österreichische Tennis-Legende spricht, dann ist allemal Aufmerksamkeit angesagt. Auch, was seine frühen Vorlieben anbelangt: Denn zunächst war der Tennissport in der Familie Melzer kein Thema, vielmehr stand der Fußball im Vordergrund. Wo sich Jürgen auch als geschickt herausstellte. Und neben seinen Helden von Austria Wien (ältere Sportfreunde werden sich an den Feingeist Felix Gasselich und den ungarischen Torjäger Tibor Nyilasi erinnern) auch einen Grünen zu seinen Idolen zählte: Andreas Herzog. Und so kommt es gut, dass in diesen Tagen anstelle des Padel-Courts im Melzerschen Garten mehr Platz ist, um mit Sohn Noel ein bisserl zu kicken.

Wie es mit dem Tennis angefangen hat, erläutert Melzer in der zehnten Ausgabe von "Am Sportplatz" mit Gastgeber Fritz Hutter, dem ehemaligen Chefredakteur des österreichischen Sportmagazins. Und bei Melzer war das vergleichsweise spät, nämlich erst im Alter von zwölf Jahren. Etwas, das heutzutage nur sehr schwer vorstellbar ist. Dennoch wichtig: Dass sich Sportler früh breit aufstellen, nicht nur in einer Disziplin ihr Glück versuchen. Am Beispiel Dominic Thiem sähe man ja auch, dass der mit fast jedem Ball umgehen könne.

Und apropos: Auch wie sich die Bälle und das Material im Tennissport insgesamt verändert haben, das machen Hutter und Melzer zum Thema. Wie auch die Erfolge, die den Linkshänder im Einzel bis auf Platz acht und im Doppel bis auf Platz sechs der Weltrangliste gebracht haben.

Die "Am Sportplatz"-Episode mit Jürgen Melzer könnt Ihr hier anhören:

