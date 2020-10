tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Jurij Rodionov erhält eine Wild Card für Erste Bank Open

Bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle werden zumindest zwei weitere Österreicher neben Aushängeschild Dominic Thiem im Hauptbewerb vertreten sein. Nach Dennis Novak bekam mit Jurij Rodionov auch die aktuelle ÖTV-Nummer-drei eine Wild Card für die erste Runde. Die beiden internationalen Wild Cards gingen an den Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie an den Italiener Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2020, 00:58 Uhr

Das Österreicher-Kontingent könnte sich allerdings noch weiter erhöhen, gehen doch mit Lucas Miedler (gegen Lorenzo Sonego/ITA), David Pichler (gegen Aljaz Bedene/SLO) und Alexander Erler (gegen Vasek Pospisil/CAN) auch drei ÖTV-Akteure in der Qualifikation an den Start.

Jan-Lennard Struff ist an Nummer eins gesetzt und bekommt in der ersten Runde sogar ein Freilos. Zwei Alternates haben es in den Draw geschafft. In der Quali müssen zwei Hürden gemeistert werden. Das Trio ist am Samstag erstmals im Einsatz.

