Karolina Pliskova beendet Saison 2023 frühzeitig

Ex-Nummer 1 Karolina Pliskova hat erneut Probleme mit dem Handgelenk, sie wird in 2023 keine Turniere mehr bestreiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 20:19 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova

Das teilte die Tschechin dieser Tage über die sozialen Medien mit.

"Aufgrund einer Verletzung an meinem linken Handgelenk habe ich die harte Entscheidung getroffen, meine Saison früher zu beenden als geplant. Es ist nie einfach, diesen Schritt zu gehen, aber ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist, mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und im nächsten Jahr stärker zurückzukommen."

Pliskova hatte eine verhältnismäßig schwache Saison gespielt, trotz starken Beginns mit dem Viertelfinale bei den Australian Open. Weiter als in die Runde der letzten Acht ging es jedoch nie. Zuletzt setzte es 12 Niederlagen in 16 Spielen. Aktuell ist Pliskova, langjährige Konstante in den Top Ten, nur auf Rang 36 notiert.

Probleme am Handgelenk sind nichts Neues bei der 31-Jährigen. Bereits in der Vorbereitung auf das Jahr 2022 hatte sie sich hier verletzt, damals am rechten Handgelenk. Nun ist das linke das Problem.

Immer mehr Spielerinnen und Spieler hatten sich zuletzt über Verletzungen am Schlagarm geäußert und dabei speziell die ständigen Wechsel der Bälle von Turnier zu Turnier verantwortlich gemacht.