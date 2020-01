Karolina Pliskova braucht keinen WTA Cup

Die tschechische Nummer eins, Karolina Pliskova, kann der Idee einer dem ATP Cup ähnlichen Veranstaltung für die Frauen wenig abgewinnen.

Karolina Pliskova spielt gerne in Brisbane - für sich

Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Karolina Pliskova gefühlt mehrere Jahrzehnte lang mit der tschechischen Auswahl im Fed Cup sehr weit gekommen ist, im Zweifel gegen Ende des Jahres ein Finale zu bestreiten hatte. Pliskova war nicht immer dabei, Chancen für ihr Land anzutreten, hatte die aktuelle Nummer zwei der Welt allerdings zuhauf. Im laufenden Jahr ergäbe sich eine solche in Budapest, wo nach einer längeren Unterbrechung mal wieder ein Finalturnier im traditionsreichen Mannschafts-Wettbewerb ausgetragen wird. Allerdings schon im April, ein Novum.

Im Moment allerdings schaut die Tenniswelt auch und vor allem nach Sydney, wo die Männer die entscheidende Phase des ATP Cups ausspielen. Die Begeisterung war in den meisten Partien groß, gerade die serbischen Fans haben neben den Hausherren für große Stimmung gesorgt. Kein Wunder, dass die WTA überlegt, ein ähnliches Event anzugehen. Dem würden allerdings, wie bei den Männern, einige Turniere zum Opfer fallen. Etwa jene in dieser Woche: Shenzhen, Auckland und Brisbane.

Pliskova ist nicht interessiert

Eben dort ist Karolina Pliskova engagiert, im vergangenen Jahr hat die Tschechin den Titel geholt - nach ihrem Halbfinal-Sieg inklusive Abwehr eines Matchballes gegen Naomi Osaka steht nur noch Madison Keys im Weg. Pliskova möchte am Status Quo nichts ändern, wie sie nach ihrem Viertelfinal-Erfolg gegen Alison Riske zu Protokoll gab. „Nun, ich bin hier ja ziemlich erfolgreich gewesen, also würde ich es gerne so beibehalten, wie es ist“, sagte Pliskova. „Ich brauche wirklich keine neuen Team-Wettbewerbe.“

„Natürlich könnte so etwas interessant für die Spielerinnen sein, für die Fans, die mehr Matches sehen, dazu noch die Doppel - und Länder, die gegeneinander spielen.“ Die Quintessenz aus Sicht von Karoline Wozniacki ist aber: „Ich glaube, dass so etwas Spaß machen könnte. Aber ich habe kein Interesse daran.“