Karolina Pliskova - "Früher war Tennis intelligenter"

Karolina Pliskova analysiert in einer Pressekonferenz beim Combined-Event in Cincinnati die Unterschiede zwischen dem Tennissport vor und nach den Williams-Schwestern.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 08:28 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati

Karolina Pliskova sorgte mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass Venus Williams beim WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati ihr wohl letztes Wettbewerbsmatch gespielt hat. Die 42-jährige US-Amerikanerin verlor in der ersten Runde 5:7, 1:6 gegen die auch schon mal besser positioniert gewesene Tschechin (aktuell Nr. 17 des WTA-Rankings). In diesem Zusammenhang philosophierte die Böhmin über die Zeitenwende, die das doppelte Williams-Powerpaket im Damentennis einläutete.

"Sie waren anders, weil sie Schwestern waren. Und solche Schwestern gab es vorher nicht. Sie haben das Spiel wirklich auf eine andere Ebene gehievt, da sie angefangen haben, viel aggressiver zu spielen. Davor war Tennis etwas anderes", erklärte Pliskova in einer Pressekonferenz im Bundesstaat Ohio. "Sie spielten einfach gerne viel schneller, sie machten das Spiel aggressiver. Damals war Martina Hingis diejenige, die immer mit ihnen im Finale stand. Sie spielte von der Grundlinie, ohne Fehler, aber ohne große Waffen."

Spielen ohne nachzudenken

Ein wesentlicher Unterschied sei auch die Athletik und der Körperbau der beiden Williams-Schwestern gewesen: "Natürlich hatten sie unterschiedliche Körper, Martina war nicht in der Lage so viele Asse zu schlagen. Früher war Tennis intelligenter. Das kann es zwar noch immer sein, aber heute regiert die Power. Wenn du schnell genug spielst, kannst du Punkte gewinnen, ohne nachzudenken, was auch für mich gut ist."

Zur Einordnung: Pliskova spielte insgesamt viermal gegen die ältere der beiden Williams-Schwestern und brachte es insgesamt zu einem ordentlich Head-to-head von 3:1, gegen Serena steht es hingegen ausgeglichen 2:2 - vielleicht gibt es ja noch ein letztes Aufeinandertreffen bei den US Open...

