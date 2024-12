Karriereende? Djokovic plant noch "jahrelang"

Novak Djokovic und Ruhestand - das passt noch nicht zusammen. Der Rekordspieler geht auch nicht ohne Ziele in die neue Saison: Ein höheres Ranking und ein paar Turniersiege wünscht sich der Serbe für das Jahr 2025.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 10:40 Uhr

Seine größten Rivalen sind im Ruhestand, an das eigene Karriereende will Novak Djokovic aber noch keinen Gedanken verschwenden. Im Gegenteil: "So wie ich mich heute fühle, glaube ich, dass ich noch jahrelang stark auftreten kann", sagte der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien. "Aber wie lange ich die Motivation habe weiterzumachen, ist unvorhersehbar", fügte er hinzu.

Djokovic (37) startet beim ATP-Turnier in Brisbane in die neue Saison und hat sich viel vorgenommen. "Ich liebe diesen Sport noch immer und ich liebe den Wettkampf", sagte er. Schon bei den Australian Open (ab 12. Januar) in Melbourne will Djokovic um seinen 25. Grand-Slam-Titel spielen.

Ein voller Turnierkalender im Jahr 2025

Seine Konkurrenten heißen nicht mehr Roger Federer, Rafael Nadal oder Andy Murray, sondern Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die im vergangenen Jahr bei den vier Majors triumphierten. Djokovic gewann nur bei den Olympischen Spielen in Paris und rutschte im Ranking auf Platz sieben ab, zu wenig für seine Ansprüche. "Hoffentlich werde ich ein paar Turniere gewinnen und mein Ranking wird sich dahin verbessern, wo es hingehört", sagte Djokovic.

Dafür wolle er auch wieder mehr Turniere spielen als 2024, zum Teil begleitet ihn Murray als Trainer. In Brisbane bekommt es Djokovic in der ersten Runde mit dem Australier Rinky Hijikata zu tun, auch im Doppel tritt er an - an der Seite des Australiers Nick Kyrgios, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert.