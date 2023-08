Karriereende? James Blake verteidigt Andy Murray

Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine große (Tennis-)Karriere zu beenden? Gerade bei Andy Murray scheiden sich da die Geister. Für Ex-Profi James Blake ist dagegen klar, wann "Sir" Andy das Racket in die Ecke stellen sollte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 06:09 Uhr

Für James Blake ist die Lage eindeutig: Er ist der Meinung, dass Andy Murray "das Recht verdient" hat, so lange zu spielen, wie er Lust dazu hat. Murray hatte sich 2017 eine schwere Hüftverletzung zugezogen. Der Schotte wurde Anfang 2018 operiert. Im darauffolgenden Jahr hatte Murray eine weitere große Hüftoperation und spielt seitdem mit einer Metallhüfte.

Murray - dreimaliger Grand-Slam-Champion und ehemaliger Weltranglistenerster - lässt seitdem immer wieder mal mit einer starken Leistung aufhorchen. Für den ganz Coup wird es aller Voraussicht nach aber nicht mehr reichen. Ist seine Leidenschaft/Liebe zum Spiel dabei bewunderswert oder sollte ein Champion wie er sich so etwas nicht mehr antun? Zwei Fragen - viele unterschiedliche Antworten.

Die Antwort von James Blake geht folgendermaßen weiter: "Andy hat sich das Recht verdient, das zu tun, was er tun will. Er ist so ein großartiger Champion, und die Tatsache, dass er immer einer der härtesten Arbeiter war und jetzt mit einer Metallhüfte zurückkommt und immer noch so hart arbeitet wie er es tut und zeigt, dass er es liebt, denn er hat keinen Grund dazu, er ist bereits auf der ersten Liste der Hall of Famer und einer der ganz Großen. Er hat wahrscheinlich mehr Geld, als er jemals in fünf Leben ausgeben könnte. Er tut es, weil er das Spiel liebt. Solange er es liebt, sollte man tun, was man liebt."