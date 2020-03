Kasi live auf Instagram: Jürgen Melzer im Robin-Hood-Modus

Großes Stelldichein auch am Mittwoch bei Christopher Kas in unserem Instagram-Account („tennisnetnews“). Und für heute, 18 Uhr, hat sich auch Dominic Thiem angesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2020, 21:18 Uhr

© Instagram Jürgen Melzer hat aus seiner Karriere erzählt

Mittwochabend war Melzer-Time bei Christopher Kas in unserem Instagram-Account („tennisnetnews“). Und Jürgen hat sich nicht lumpen lassen, zunächst einmal stand der Alltag im Home Office im Vordergrund. Und da berichtete die österreichische Legende, dass Sohn Noel weniger dem Tennissport zuneigt, sondern sein Interesse eher im Bereich der großen Geschichten der Menschheit liegt: genauer bei Robin Hood. Und so müssen die Eltern Melzer ihren Sohn nun durch das Haus verfolgen, es sollen angeblich auch Pfeile fliegen.

Dann aber nahm sich Jojo mit Kasi viel Zeit, um noch einmal die Meilensteine seiner Karriere durchzugehen. Als da wären zwei Grand-Slam-Titel im Doppel an der Seite von Philipp Petzschner, der Sieg bei den Junioren in Wimbledon (inklusive eines nicht ausgetragenen Halbfinals) - und ein Turniersieg mit gebrochenem Zeh.

Dominic Thiem am Donnerstag ab 18 Uhr dabei

Nach Melzer schaute auch noch Comedian Peter Moizi vorbei, der seine gesamte Kollektion an Trikots von Dominic Thiem vorführte. Apropos: Österreichs Nummer eins wird am Donnerstag ab 18 Uhr in der nächsten Ausgabe von Kasi live auf Instagram erwartet. Einfach unseren Account „tennisnetnews“ anwählen.