Kei Nishikori siegt - nach 20 Monaten Auszeit

Ex-Top-Ten-Mann Kei Nishikori hat in der Nacht zum Mittwoch sein lange ersehntes Comeback gefeiert - und das erfolgreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 09:12 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori

Beim Challenger-Turnier in Palmas del Mar gewann der Japaner mit 6:2, 6:4 gegen Christian Langmo - im ersten Tourmatch nach 20 Monaten Auszeit.

Nishikori hatte sich zu Beginn des Jahres 2022 an der Hüfte operieren lassen müssen, ein früheres Comeback scheiterte an einer Fußverletzung. Zuletzt hatte er beim Masters-Turnier in Paris im Herbst 2021 ein offizielles Match bestritten.

In Palmas del Mar trifft er nun auf Mitchell Krueger.

Das Turnier in Puerto Rico findet auf Hartplatz statt, Nishikori wird offenbar die Rasensaison auslassen.

Auf Hartplatz hatte er 2014 mit dem Erreichen des Finals bei den US Open seinen größten Erfolg gefeiert. Zwei weitere Halbfinalteilnahmen in Flushing Meadows folgten.

Der mittlerweile 33-Jährige, ehemals die Nummer 4 der Welt, wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt und musste viele Auszeiten einschieben.

Bereits am Montag hatte der ebenfalls lange verletzte Milos Raonic in 's-Hertogenbosch sein Comeback gefeiert, ebenfalls mit einem Sieg.