Kein Duell mit Zverev: Casper Ruud verliert in Hamburg

Er hat sich schon in den ersten beiden Runden schwer getan am Hamburger Rothenbaum. Nun hat es Casper Ruud erwischt. Gegen den Franzosen musste der Norweger eine deftige Klatsche hinnehmen – und so kommt es nicht zum Duell mit Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 22:22 Uhr

Besonders der erste Satz im Viertelfinale von Hamburg dürfte Casper Ruud erheblich schmerzen. Gegen den Franzosen Arthur Fils konnte der an Nummer 1 gesetzte Norweger kein einziges Spiel gewinnen. Mit 0:6 ging Ruud in Durchgang eins unter.

In Satz zwei fing sich Ruud etwas, aber von der Grundlinie streute er immer noch viel zu viele Fehler. Am Ende setzte es für den French-Open-Finalisten eine deftige Niederlage gegen den Franzosen, der am Samstag nun Alexander Zverev im Halbfinale herausfordert.

Bereits in den ersten beiden Runden hatte Ruud erheblich Probleme und konnte nicht an seine Bestform anknüpfen. Gegen die Südamerikaner Christian Garin (Chile) und Sebastian Baez (Argentinien) reichte es aber noch für zwei Arbeitssiege in drei Sätzen. Gegen einen formstarken Arthur Fils war ein Sieg aber zu keinem Zeitpunkt des Matches realistisch.

