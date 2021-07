Kein Olympia für Jannik Sinner? Corrado Barazzutti teilt heftig aus

Die Absage von Jannik Sinnerfür die Olympischen Spiele 2021 in Tokio ist bei der italienischen Tennis-Legende Corrado Barazzutti ziemlich schlecht angekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 17:18 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner lässt Olympia sausen

Der Umstand, dass Jannik Sinner für das ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta genannt hat, hätte schon aufhorchen lassen sollen. Denn ein Antreten in Atlanta und gleichzeitig bei den Olympischen Spielen in Tokio, das gäbe der Terminkalender nicht her. Und also war es wohl nicht ganz so überraschend, dass Sinner auf die Jagd nach Gold verzichtet, zumindest in diesem Jahr. Die nächste Chance gibt es ja schon 2024 in Paris.

Corrado Barazzutti aber, italienische Tennis-Legende und langjähriger Davis-Cup-Kapitän der Azzurri, geht mit Sinner ob dessen Absage hart ins Gericht. "Kein Athlet ohne körperliche Probleme würde auf die Teilnahme am höchsten Wettbewerb der Welt verzichten", ließ Barazzutti via Facebook ausrichten. "Vor allem nicht, wenn es sich dabei um die erste Teilnahme handelt."

Graf gewinnt in Seoul 1988 Gold - und holt den Golden Slam

Nun lässt sich trefflich darüber streiten, ob für den Tennisprofi als solchen eine Teilnahme an Olympischen Spielen tatsächlich das Höchste der Gefühle ist. Erst 1984 in Los Angeles kehrte der weiße Sport in das Programm zurück, damals noch als sogenannter Demonstrations-Wettbewerb. 1988 gab es in Seoul dann endlich Edelmetall, Stefanie Graf hat jenes bei den Frauen geholt - neben den vier Grand-Slam-Titeln in jenem Jahr.

Corrado Barazzutti hatte nie die Möglichkeit, an den Spielen teilzunehmen. Liest man seinen Facebook-Eintrag weiter, so drängt sich der Verdacht auf, dass er anders als Jannik Sinner die Chance ergriffen hätte. „Wenn man ganz offensichtlich nicht an gewisse Werte glaubt, wenn gewisse Prinzipien nicht gelten, dann ist es besser zuhause zu bleiben.“