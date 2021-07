Kiki Bertens hört nach den Olympischen Spielen auf

Die Niederländerin Kiki Bertens wird ihre Karriere nach den Olympischen Spielen in Tokio beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 21:23 Uhr

© Getty Images Kiki Bertens wird ihre Karriere nach den Olympischen Spielen in Tokio beenden

Nein, das Jahr 2021, es stand für Kiki Bertens nicht gerade unter einem guten Stern. Von Schmerzen in der Achillessehne geplagt konnte die Niederländerin nie an ihr einstiges Leistungsmaximum anschließen, in der laufenden Spielzeit gewann die 29-Jährige daher auch nur zwei ihrer neun Matches.

Schon im Juni entschied sich die ehemalige Weltranglistenvierte dazu, ihre Karriere nach der Saison 2021 zu beenden. Wie Bertens via Instagram bekanntgab, wird sie den Schläger nun aber noch früher als gedacht an den Nagel hängen: Die Olympischen Spiele in Tokio werden für sie das letzte Turnier ihrer aktiven Laufbahn darstellen.

"Ich bin stolz darauf, meine Karriere mit diesem Team zu beenden. Das wird mein letztes Turnier sein. Lasst uns unser Bestes geben. Tokio, hier kommen wir", schrieb Bertens, die in ihrer Laufbahn zehn Titel auf der WTA-Tour holte, vor wenigen Tagen.

In Tokio bekommt es die aktuelle Weltranglisten-21. zunächst mit Marketa Vondrousova zu tun. Im Doppel trifft Bertens an der Seite von Demi Schuurs auf die Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic.

