Kim Clijsters: "Einige Dinge waren besser, einige Dinge brauchen noch einiges an Verbesserung"

Auch bei ihrem zweiten Auftritt als Rückkehrerin auf die WTA-Tour musste Kim Clijsters eine Zwei-Satz-Niederlage hinnehmen. Dennoch kann die ehemalige Weltranglisten-Erste ihrer Erstrundenniederlage gegen Johanna Konta einiges Positives abgewinnen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.03.2020, 20:21 Uhr

Auch bei ihrem zweiten Auftritt wurde es nichts aus einem Sieg für Kim Clijsters, dennoch sieht die Belgierin einige positive Aspekte an ihrer Niederlage.

Weiter muss man sich also noch in Geduld üben, ehe Kim Clijsters ihr Comeback auf der WTA-Tour endgültig mit einem ersten Sieg perfekt macht. Auch bei ihrem zweiten Auftritt, beim WTA-Internetional-Event in Acapulco, musste sich die Belgierin in der ersten Runde geschlagen geben. Wie schon bei ihrer Rückkehr in Dubai traf die 36-Jährige auf eine gesetzte Spielerin, diesmal wartete die als Nummer zwei ins Turnier gegangene Johanna Konta. Zwar konnte Kim Clijsters abermals besonders im zweiten Satz überzeugen, das bessere Ende hatte aber erneut ihre Kontrahentin für sich. Am Ende steht also eine 3:6 und 5:7-Niederlage - aber auch der Beweis, dass es nicht allzu viel ist, dass der Belgierin zu ihrem ersten Sieg auf der WTA-Tour fehlt.

Auch Kontrahentin Johanna Konta fand im Anschluss an das Erstrundenduell nur lobende Worte für ihr acht Jahre älteres Gegenüber: "Als junge Spielerin hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal die Chance bekomme, gegen Kim Clijsters zu spielen. Ich fühle mich wirklich privilegiert und geehrt, den Court mit einem solchen Champion zu teilen - es ist großartig, sie zurück zu haben", meinte die 28-jährige Britin im On-Court-Interview. Außerdem schlug sie recht ähnliche Töne wie bereits Garbine Muguruza, Clijsters Gegnerin in Dubai, an: Sie sei beeindruckt, welches Level die Belgierin nach wie vor imstande ist zu spielen. "Es war ein hartes Match. Sie hat unfassbare Schläge, das ist das, was es ihr ermöglicht, zurückzukommen und ein solches Niveau zu spielen", erklärte eine sichtlich zufriedene Johanna Konta.

"Einige Dinge waren besser"

Kim Clijsters selbst fand in ihrer Performance einige Aspekte, die ihr Anlass zur Zufriedenheit geben: "Ich habe gemerkt, dass einige Dinge besser waren. Einige Dinge brauchen aber noch einiges an Verbesserung. Deshalb ist es gut, Matches zu spielen", zitierte Ubitennis.com die Belgierin. Sie sei an einem Punkt, an dem sie sich auf das fokussieren möchte, was sie gerade tut und wie sie sich fühlt, außerdem beginne sie langsam, ihre Gegnerinnen zu lesen. "Es ist ein Prozess, dem ich vertrauen muss. Ich muss hart arbeiten, um mich mit jedem Spiel, das ich spiele, zu verbessern. Ich würde gerne große Schritte machen, aber ich muss mich auf kleine Schritte konzentrieren und mich von Tag zu Tag verbessern", konstatierte die vierfache Grand-Slam-Siegerin in der Pressekonferenz nach ihrer Niederlage.

Der nächste Auftritt von Kim Clijsters lässt indes nicht lange auf sich warten: Der 36-Jährigen wurde eine Wildcard für das WTA-Premium-Mandatory-Event in Indian Wells zugesprochen, welches kommenden Mittwoch seinen Start finden wird. Ein Turnier, bei dem sich Kim Clijsters zweifache Siegerin nennen darf, triumphierte die Comeback-Dame doch in den Jahren 2003 und 2005. Zum Vergleich: Vorjahressiegerin Bianca Andreescu war bei Clijsters erstem Triumph in Kalifornien gerade einmal drei Jahre alt. In Indian Wells könnte Kim Clijsters nun ein deutlich einfachereres Erstrundenlos als noch bei ihren ersten beiden Auftritten erwarten: In Kalifornien werden nämlich 32 Damen gesetzt sein und dadurch ein Freilos in Runde eins erhalten - sie fallen folglich als Erstrundengegnerinnen von Clijsters weg. Warum soll es also nicht in ihrer ehemaligen Siegesstätte mit dem ersten Sieg nach ihrem Comeback klappen?